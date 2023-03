Chirurgia, riaperto il “passo”. Reparto chiuso alle visite per 48 ore

Dai controlli periodici alcuni pazienti erano risultati positivi. Le visite sono nuovamente consentite seppur con particolari accorgimenti (mascherine anche ai pazienti e ventilazione costante delle stanze)

Riapre dopo 48 ore Chirurgia. Dal “passo” del 13 marzo le visite sono nuovamente consentite seppur con particolari accorgimenti (mascherine anche ai pazienti e ventilazione costante delle stanze). Le visite dei parenti erano state sospese dopo che dai controlli periodici, fa sapere l’azienda sanitaria contattata da QuiLivono.it, alcuni pazienti erano risultati positivi. Nessuno di loro presentava problemi legati al Covid, ma restavano ricoverati per la gestione della problematica chirurgica che li aveva portati in reparto. Ai degenti viene sempre fatto il tampone al momento del ricovero. Quindi è probabile che il contagio sia stato portato da un visitatore per i quali, adesso, non c’è più neanche l’obbligo del green pass, ma solo quello della mascherina.

