Chronica.net, via al progetto di telemedicina targato Svs

Come funziona? Il medico di medicina generale avrà l'opportunità di rivolgersi direttamente alla centrale operativa del Polo Salute, dove risponderà un infermiere insieme a cui verrà effettuata una proposta di consulenza per il paziente

Una proposta sperimentale della durata di un anno rivolta alla popolazione della fascia costiera livornese affetta da malattie croniche. Il coordinatore dottor Roberto Bigazzi: "Riunire più professionisti, di più materie, in un’unica struttura, per arrivare il più velocemente possibile a più cittadini possibili"

di Giulia Bellaveglia

Chronica.net è il nome bel progetto di telemedicina nato per volontà della Svs Livorno, con il supporto di Regione Toscana, numerose realtà associative locali e privati cittadini, rivolto alla popolazione della fascia costiera livornese affetta da malattie croniche. Come funziona? Il medico di medicina generale avrà l’opportunità di rivolgersi direttamente alla centrale operativa del Polo Salute, dove risponderà un infermiere insieme a cui verrà effettuata una proposta di consulenza per il paziente. Questa sarà articolata, in base alle condizioni di salute, in una visita ambulatoriale, un teleconsulto con uno specialità o un contatto attraverso la linea telefonica o l’indirizzo mail. In alcune situazione sarà inoltre previsto un monitoraggio intensivo tramite dispositivi indossabili. Il tutto in modo completamente gratuito per un massimo di 150 persone. Obiettivo dell’iniziativa, supportare i presidi territoriali pubblici, riducendo gli attuali tempi di attesa. “Un percorso ambizioso – spiega la presidente Svs Marida Bolognesi – per una tematica che ci proponiamo di rafforzare da tanti anni, ma per cui servono risorse importanti. Facendo rete, ci siamo finalmente riusciti. Siamo convinti che, sfruttando le nuove tecnologie, sia possibile aiutare a ridurre le lunghissime liste di attesa”. La proposta, attualmente in fase sperimentale per la durata di un anno, prende il via grazie anche ai medici specialisti del Polo che realizzeranno le attività a titolo completamente volontario. “Gestire la malattia cronica – aggiunge il coordinatore del progetto dottor Roberto Bigazzi – è un problema importante per la sanità. Si pensi che secondo gli ultimi dati registrati nel 2021, in Italia circa il 60% della popolazione è affetto da una malattia cronica, di cui circa il 25% ne ha addirittura 2 o di più. In Toscana i dati sono pressoché in linea con il trend nazionale, con un aumento dei pazienti nella fascia d’età tra i 65 e gli 80 anni. Questo è ciò che ci ha spinto a dare vita all’idea. Riunire più professionisti, di più materie, in un’unica struttura, per arrivare il più velocemente possibile a più cittadini possibili”.

