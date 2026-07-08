“Ci avete accompagnato con dolcezza e professionalità”

Ringraziamo Di Lorenzo (nella foto) e il primario Abate per la disponibilità

Lettera di ringraziamento per Ostetricia e Ginecologia da parte di Federica, Giacomo e della piccola Amelia

Lettera di ringraziamento per Ostetricia e Ginecologia da parte di Federica, Giacomo e della piccola Amelia: “Il 20 giugno 2026 è nata la nostra bambina, Amelia. Tenevamo a ringraziare il dottor Abate e tutto lo staff del reparto per averci accompagnato con dolcezza, empatia e, soprattutto, grandissima professionalità durante tutto il percorso della gravidanza e del parto. In modo particolare, teniamo a menzionare l’ostetrica Elena Chetoni, i ginecologi Lorenzo Del Secco, Marta Bottoni, Ilaria Guiggi e tutto il personale che ci ha assistito in sala parto. Un ringraziamento speciale va all’ostetrica Giorgia Di Lorenzo, che è stata per noi una figura fondamentale durante il parto: ci ha sostenuto con una sensibilità e una competenza rare. Grazie davvero con tutto il cuore”.

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