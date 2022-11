Consultori, presentata la nuova cartellonistica progettata dai Cantieri della Salute

Presentata la nuova cartellonistica del consultorio all’interno dell’ospedale di Livorno. La direttrice Porrà: "Progetto finalizzato a far ripartire la partecipazione di cittadini e associazioni sui temi che riguardano la salute"

È stata presentata la nuova cartellonistica del consultorio all’interno dell’ospedale di Livorno realizzata come azione di miglioramento del progetto “Cantieri della Salute” promosso da Regione Toscana e coordinato da Federsanità – Anci Toscana con il supporto tecnico di Sociolab – Ricerca Sociale. “L’idea è nata all’interno dei “Cantieri della Salute” – spiega Cinzia Porrà, direttrice Zona Distretto Livornese – un progetto finalizzato a far ripartire la partecipazione di cittadini e associazioni sui temi che riguardano la salute. L’idea stessa di “cantiere” restituisce la volontà di costruire qualcosa insieme per questo abbiamo accolto e sostenuto questa iniziativa che chiedeva ai cittadini stessi, tramite le associazioni, di segnalare un aspetto migliorabile stimolando la possibilità di dare una risposta immediata e concreta al bisogno espresso. Così nei mesi scorsi, oltre al comitato aziendale, sono stati coinvolti il comitato di partecipazione della Zona Livornese e la consulta comunale delle associazioni che hanno indicato la volontà di migliorare l’accessibilità del consultorio resa più difficoltosa dalle limitazioni anti Covid presenti in ospedale. Si è sviluppato così un percorso che ha portato prima alla elaborazione di un logo da parte di una nostra collega, la dottoressa Patrizia Politi che ringrazio per la disponibilità e la capacità messa a disposizione, e successivamente alla collocazione di una cartellonistica dedicata a rendere più riconoscibili e quindi raggiungibili i consultori. Si tratta di una esigenza molto sentita dalle tante persone che accedono ogni giorno alla struttura e che sarà presto estesa anche a tutti gli altri consultori presenti sul nostro territorio”. I rappresentanti delle associazioni hanno colto l’occasione per ringraziare l’Azienda USL Toscana nord ovest di quanto fatto e sottolineare come grazie alla collaborazione possano essere raggiunti traguardi importanti. Vedere una richiesta ascoltata e realizzata è sempre un aspetto da apprezzare soprattutto se frutto di un percorso condiviso che potrà essere riutilizzato anche per i prossimi progetti da realizzare insieme. “Il valore aggiunto di questa iniziativa – dice Rosa Maranto, direttrice UOC Attività Consultoriali – sta esattamente nella modalità con la quale il risultato è stato raggiunto. Il progetto ha portato i cittadini stessi a individuare una problematica e a trovare il modo migliore per risolverla. Spesso chi non lavora tutti i giorni in un ambiente ambienti non riesce più ad individuare le difficoltà degli utenti. Solo la collaborazione può portare a questi risultati. Siamo poi convinti che il nuovo logo rappresenti al meglio il servizio stesso definendolo come un luogo di collaborazione dove tutti possono accedere senza alcuna distinzione trovando una risposta al loro bisogno socio sanitario”.

All’incontro hanno partecipato tra gli altri: Andrea Failli (Federsanità ANCI Federazione Toscana) Lorenza Soldani (Sociolab Cooperativa Impresa Sociale), Maria Lina Cosimi (Comitato di Partecipazione Aziendale), Roberto Boschi (Comitato di Partecipazione Zona Livornese) e Sandra Biasci (Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno).

