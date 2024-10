Continua e si rafforza la campagna di prevenzione di Farneti e Confcommercio

Oltre alla prevenzione cognitiva, posturologico-podologia e oncologica da novembre le visite gratuite negli ambulatori medici di via Carducci comprenderanno anche l'ortopedia pediatrica con la dottoressa del Meyer di Firenze Anna Maria Nucci. Prenotazioni al numero 331.6889241

Continua e si rafforza la campagna di prevenzione sanitaria pensata e organizzata dal dottor Francesco Farneti e da Confcommercio Livorno. Alla prevenzione cognitiva, posturologico-podologia e oncologica, si affiancherà infatti la nuova campagna pediatrica. Dal mese di novembre, negli ambulatori medici di viale Carducci adiacenti alla Farmacia Farneti, sarà possibile usufruire della consulenza di un medico specialista dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sarà disponibile per visite e consulenze la dottoressa Anna Maria Nucci, dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica-Ortopedica Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer. Riconosciuta per la dedizione alla professione e per la capacità di affrontare con competenza e sensibilità le esigenze dei bambini e delle loro famiglie, la dottoressa Nucci è specializzata in chirurgia e microchirurgia della mano, ortopedia e traumatologia. Le sue competenze si estendono a diverse aree dell’ortopedia pediatrica, tra cui il trattamento di condizioni come piede piatto, piede cavo, scoliosi, cifosi, eterometrie, osteocondrosi, ginocchio valgo e varo e la gestione delle fratture degli arti superiori e inferiori e dei relativi esiti. Per informazioni e appuntamenti telefonare al numero 331.6889241. Continuano, nel frattempo, le visite offerte per prevenzione cognitiva con il dottor Alfonso D’Apuzzo, podologica con il dottor Matteo Marchetti, e oncologica con il dottor Alessandro Cosimi. Anche per queste visite è necessario l’appuntamento da prendere al numero 331.6889241. “La realizzazione delle campagne sanitarie di Farneti hanno avuto un grande riscontro fin dal loro inizio. Con la specialista del Meyer si offre un servizio alle famiglie livornesi che hanno bisogno di visite ortopediche per i figli ma magari la difficoltà di spostarsi fino a Firenze. Senza contare che una prima consulenza gratuita è un alleggerimento del budget familiare. Confcommercio è orgogliosa di essere al fianco di Francesco e del suo staff in queste attività di carattere sociale”.

