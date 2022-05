Covid, per la seconda settimana consecutiva nessun paziente in terapia intensiva

All’ospedale di Livorno ci sono 14 ricoverati per Covid di cui nessuno in terapia intensiva. Lo si legge nel bollettino Covid dal 17 al 23 maggio diffuso settimanalmente dalla Usl Toscana nord ovest e per la seconda settimana consecutiva, dopo quella dal 10 al 16 maggio, nel nostro ospedale la terapia intensiva registra lo “zero” alla voce pazienti ricoverati. Come per la settimana dal 10 al 16 maggio è doveroso aggiungere che si tratta di un dato congiunturale ma che comunque vale la pena sottolineare. I nuovi casi positivi, dal 17 al 23 maggio, in tutto il territorio aziendale sono stati 3.916, con 98 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 5.120 con sempre 98 comuni coinvolti. Tra Capraia 1, Collesalvetti 49, Livorno 494 ci sono 544 nuovi positivi. Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 22 maggio): 157.410 prime dosi, 143.744 seconde dosi, 108.729 terze dosi e 3.324 quarte dosi.