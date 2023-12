Covid, venerdì 22 dicembre vaccinazione ad accesso libero al centro Livorno Est

L’offerta gratuita della vaccinazione anti covid-19 è rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata o consigliata

Giovedì 21 dicembre a Piombino e a Portoferraio, venerdì 22 dicembre a Cecina e a Livorno. Sono questi i quattro centri vaccinali in provincia di Livorno dove basterà presentarsi e ricevere, gratuitamente, il vaccino contro il Covid-19, e anche quello contro l’influenza per anziani e fragili, grazie ai due open day che Regione Toscana e Asl hanno organizzato per spingere la campagna vaccinale 2023/2024. Giovedì 21 dicembre il centro vaccinale di Piombino, che si trova in via Lerario (quartiere Perticale), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 11:0 alle 13:00, mentre il centro vaccinale di Portoferraio, che si trova in via San Rocco (al punto prelievi dell’ospedale), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Venerdì 22 dicembre il centro vaccinale di Cecina, in via Montanara 52b (presso l’ospedale), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 14:00 alle ore 17:00, mentre a Livorno sarà possibile essere vaccinati ad accesso libero presentandosi al centro socio sanitario Livorno Est (in via Impastato 8), dalle ore 14:00 alle ore 19:00. L’offerta gratuita della vaccinazione anti Covid-19, con il nuovo vaccino aggiornato, è rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata o consigliata dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre scorso. In occasione della vaccinazione anti Covid-19 verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale alle fasce di popolazione per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali (anziani e fragili). Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale e quelle presso il proprio medico di famiglia. Per saperne di più: https://www.regione.toscana.it/-/vaccinarsi-contro-il-covid-19

