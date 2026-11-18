Cura e Dignità, dieci manifesti e trenta video per promuovere Cure Palliative

La campagna coinvolge operatori sanitari del reparto e attori della Mayor Von Frinzius per raccontare il valore della cura e della dignità della persona. Venerdì 27 novembre alle 11 l'inaugurazione della mostra fotografica al Mercato Centrale. La dottoressa Galli: "Vogliamo e dobbiamo superare i pregiudizi su ciò che siamo e su quello che facciamo"

Promuovere una maggiore conoscenza delle Cure Palliative, superare i pregiudizi ancora diffusi e ricordare che prendersi cura significa soprattutto garantire qualità della vita, sollievo dal dolore e dignità alla persona in ogni fase della malattia. Nasce con questi obiettivi “Cura e Dignità”, la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con il Comune di Livorno, la Compagnia teatrale “Mayor Von Frinzius” e l’Associazione Cure Palliative. Un progetto articolato in diverse iniziative di comunicazione e informazione, che prende il via da subito sui canali social con la pubblicazione di dieci manifesti e trenta videointerviste. I video, realizzati coinvolgendo operatori sanitari delle Cure Palliative e attori della Compagnia “Mayor Von Frinzius”, propongono riflessioni sul significato della cura, sul sollievo dal dolore e sul fine vita, mettendo a confronto esperienze professionali e sensibilità personali. L’obiettivo è avvicinare i cittadini a un ambito dell’assistenza sanitaria ancora troppo spesso associato esclusivamente agli ultimi giorni di vita, mentre il suo compito è accompagnare le persone lungo il percorso di malattia, tutelandone il benessere e la dignità. La campagna comprende anche una serie di fotografie realizzate per diventare parte di un percorso di informazione e sensibilizzazione. Gli scatti saranno infatti protagonisti di una mostra fotografica con inaugurazione aperta a tutta la cittadinanza in programma per venerdì 27 novembre alle 11 verrà allestita al Mercato Centrale di Livorno e che sarà successivamente ospitata nell’atrio dell’ospedale, portando il messaggio di “Cura e Dignità” in due luoghi della città frequentati quotidianamente da tante persone. “Abbiamo bisogno di diffondere una maggiore cultura delle Cure Palliative, perché ancora oggi si incontrano pregiudizi su ciò che siamo e su quello che facciamo – sottolinea Costanza Galli, direttrice delle Cure Palliative dell’Azienda USL Toscana nord ovest –. Le Cure Palliative non sono eutanasia e non riguardano soltanto il fine vita: il nostro obiettivo è garantire qualità della vita e aiutare le persone a vivere meglio, anche, ma non solo, quando la malattia non può essere guarita. Abbiamo scelto di portare la mostra al Mercato Centrale proprio perché la morte, come il cibo, fa parte della vita e non dovrebbe essere un argomento da nascondere. Ringrazio la Compagnia del professor Giannini, l’Associazione Cure Palliative, da sempre nostra fedele compagna di viaggio, e tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione del progetto, in particolare Andreana Ferri per le fotografie e la grafica, il coordinatore infermieristico Andrea Rastrelli e Suor Gresi Cavallaro che con Silvia Angiolini, Rachele Casali e Sofia Puccini hanno curato la produzione, oltre allo sponsor tecnico Nobili Pubblicità per il prezioso supporto”. La collaborazione con la Compagnia teatrale “Mayor Von Frinzius” ha permesso di utilizzare linguaggi e strumenti capaci di raggiungere il pubblico anche attraverso le immagini e le emozioni. “Abbiamo voluto lavorare sul concetto di curare con dignità, in tutte le fasi della cura – spiega Lamberto Giannini, direttore artistico della Compagnia teatrale “Mayor Von Frinzius” –. Abbiamo realizzato fotografie e video coinvolgendo i nostri attori e i professionisti sanitari, perché le diverse fasi della vita devono poter essere vissute tutte. Al centro ci sono la persona, la sua storia e la sua dignità, un valore che dovrebbe accompagnarci sempre. La dimensione dell’irreversibilità può spaventare, ma ogni giorno sperimentiamo anche piccole perdite e cambiamenti: imparare a riconoscerli e ad affrontarli fa parte della vita”. Fondamentale anche il contributo dell’Associazione Cure Palliative, da anni impegnata al fianco dei professionisti sanitari nell’assistenza alle persone e alle loro famiglie. “Le Cure Palliative si occupano da sempre di dignità e qualità della vita, con una presa in carico che non è soltanto clinica, ma comprende anche il sostegno psicologico – dichiara Francesca Luschi, presidente dell’Associazione Cure Palliative –. La nostra assistenza è garantita tutti i giorni e si fonda su una collaborazione con l’Azienda sanitaria e i suoi operatori che nel tempo è diventata sempre più solida. Nonostante una normativa ormai consolidata, in Italia si fa ancora fatica a diffondere pienamente questa cultura. Livorno rappresenta un’esperienza pionieristica, riconosciuta anche nei tavoli regionali. È importante che le persone, oltre a essere curate, possano sentirsi accolte nel dolore e trovare un sostegno psicologico e morale”. “Questa iniziativa è il risultato di un lavoro avviato lo scorso anno e testimonia una grande sensibilità e professionalità – aggiunge Cinzia Porrà, direttrice della Zona Livornese –. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di garantire vita alla vita che resta. È un principio che dobbiamo portare avanti ogni giorno anche all’interno dei nostri servizi, attraverso una presa in carico complessiva della persona e dei suoi familiari”. Un messaggio condiviso anche dall’amministrazione comunale. “È importante ribadire che le Cure Palliative si occupano della vita, non della morte – afferma Andrea Raspanti, assessore alla Sanità del Comune di Livorno –. Il loro obiettivo, utilizzando una frase a me molto cara, è dare vita ai giorni, garantendo alle persone la migliore qualità possibile. Anche tra i professionisti della salute esistono talvolta resistenze e pregiudizi che dobbiamo contribuire a superare. Ci auguriamo che questa campagna non rimanga un momento isolato, ma diventi un’occasione per consolidare una cultura della cura. Livorno da sempre può contare su una realtà importante, come dimostra anche l’affetto che circonda l’Associazione Cure Palliative”. A sottolineare il valore del progetto anche la prospettiva ospedaliera. “È necessario cambiare il nostro rapporto con il dolore e imparare ad affrontarlo in tutte le sue dimensioni, anche all’interno dell’ospedale – conclude Spartaco Mencaroni, direttore del Presidio ospedaliero di Livorno –. Dobbiamo evitare sia l’abbandono della persona sia l’accanimento, assicurando una presa in carico che abbia come obiettivo il miglioramento della qualità della vita. Non significa deporre le armi, ma cambiarle: continuare a curare, con strumenti e obiettivi diversi. Livorno ha la fortuna di avere una lunga tradizione in questo campo e per il nostro ospedale è un onore poter ospitare la mostra”. “Cura e Dignità” si propone così di andare oltre la dimensione strettamente sanitaria, per aprire uno spazio di riflessione collettiva su un tema che riguarda tutti. Perché le Cure Palliative non significano rinunciare alla cura, ma riconoscere che la persona, i suoi bisogni, la sua storia e la sua dignità devono restare al centro in ogni momento della vita.

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