Dal Comune un kit regalo di benvenuto per i nuovi nati

Nella foto la lettera scritta dal sindaco che sarà inviata a casa dei neo genitori presentata in conferenza stampa, nel pomeriggio pubblicheremo la foto del kit

Il sindaco scrive alle neo famiglie: "Attimi e giorni unici che l'amministrazione vuol sottolineare con un piccolo regalo di benvenuto, un kit utile e funzionale che pensiamo sia cosa molto gradita". Il kit pensato dall'amministrazione comunale per i nuovi nati da settembre 2023 (compresi i nati nel mese di agosto) potrà essere ritirato presentando la lettera del primo cittadino in una delle 9 farmacie comunali

Prodotti per la prima infanzia (1 contenitore per latte, 1 coppetta assorbilatte, 1 succhietto, campioni omaggio per la detersione di corpo, capelli, intimo); una piccola guida Bambini sicuri per i genitori e 1 confezione di salviette umidificate per l’igiene fuori casa; un coupon che darà diritto ai nuovi genitori di usufruire di uno sconto del 20% su linee infanzia dedicate. E’ il kit di benvenuto pensato dall’amministrazione comunale per i nuovi nati da settembre 2023 (compresi i nati nel mese di agosto 2023) che i genitori potranno ritirare presentando la lettera del sindaco in una delle 9 farmacie comunali elencate qui sotto. “La nascita – ha spiegato la direttrice generale di FarmaLi Susanna Fornai nel corso della conferenza stampa del 1 agosto con il sindaco, l’assessore alle Partecipate Simoncini e la dirigente comunale dell’Anagrafe, Cacelli – è un momento bellissimo ma anche delicato. Il kit vuole essere un modo per sentirci vicini ai neo genitori aiutandoli ad affrontare le piccole problematiche di vita quotidiana”.

La lettera del sindaco che verrà spedita a casa dei neo genitori

C’è un percorso di vita che inizia, un piccolo livornese o una piccola livornese da salutare ed accogliere mentre i genitori con grande gioia ed emozione sono pronti al massimo impegno per accompagnare il figlio o la figlia in una esistenza la più bella e felice possibile. Attimi e giorni unici che l’amministrazione vuol sottolineare con un piccolo regalo di benvenuto, un kit utile e funzionale che pensiamo sia cosa molto gradita. I miei migliori saluti.

Le Farmacie Comunali dove ritirare il kit

FARMACIA COMUNALE N.1- SALVIANO

Via Haiphong n* 35, Livorno- Tel. 0586.852533

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

FARMACIA COMUNALE N. 2 . LA ROSA

Via Settembrini n* 41, Livorno- Tel. 0586.502482

(orario continuato 8.30- 20.00)

FARMACIA COMUNALE N. 3 . BASTIA

Via Garibaldi n’ 308, Livorno – Tel. 0586.409924

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

FARMACIA COMUNALE N.4 . MARRADI

Via Marradi n’ 181, Livorno- Tel. 0586.802343

(orario 8.30-12.30/ 15.30 -19.30)

FARMACIA COMUNALE N.5 . MONTEBELLO

Via Montebello n’ 25, Livorno – Tel. 0586.804158

(orario 8.30- 12.30/15.30 -19.30)

FARMACIA COMUNALE N.6.COREA

Piazza Saragat n’ 8, Livorno – Tel. 0586.402131

(orario continuato 8.30-20.00)

FARMACIA COMUNALE N. 7 . LORENZINI

Via Montanari n* 14, Livorno- Tel. 0586.858154

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

FARMACIA COMUNALE N. 8 . GRANDE

Via Cogorano n* 26, Livorno – Tel. 0586.894490

(orario continuato H24)

FARMACIA COMUNALE N. 9 – ALFIERI

Viale Alfieri n’ 33/35, Livorno- Tel. 0586.403107

(orario 8.30-12.30/15.30-19.30)

