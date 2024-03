Dalla Fondazione Livorno 35.000 € per due progetti della Zona Livornese

Da sinistra la direttrice della Zona Distretto Livornese della Usl Toscana nord ovest, Cinzia Porrà, e la vicepresidente di Fondazione Livorno Cinzia Pagni

La Fondazione Livorno ha finanziato, per una spesa complessiva di 35mila euro, due progetti della Zona Livornese volti a garantire il diritto allo studio dei disabili gravissimi e l’accesso ai servizi sanitari e sociali dei cittadini. “Si tratta di due progetti strategici – spiega Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese dell’Azienda USL Toscana nord ovest – che riusciremo a realizzare grazie al supporto determinante della Fondazione Livorno che ringraziamo per la sensibilità dimostrata. Il primo progetto, chiamato “Tutti a scuola”, prevede un finanziamento pari a 15mila euro ed è destinato a sostenere interventi di assistenza infermieristica, educativa o alla persona per ragazze e ragazzi affetti da disabilità gravissime. In questo modo sarà possibile dare assistenza agli studenti che ne abbiano bisogno anche in orario scolastico assicurando così il loro diritto allo studio. L’altro progetto, chiamato “Accesso ai servizi” e finanziato con 20mila euro, prevede l’apertura di uno sportello chiamato Punto Unico d’Accesso (Pua) che si configuri come primo contatto a disposizione dei cittadini per favorire un accesso unitario ai servizi sanitari e sociali. Si consolida in questo modo il rapporto con la Fondazione già avviato negli anni scorsi per il settore delle cure palliative”. “Porto i saluti del presidente Luciano Barsotti e ricordo che il contributo della Fondazione a questi due progetti – precisa Cinzia Pagni, vicepresidente di Fondazione Livorno – è frutto di un percorso di dialogo con l’Asl Toscana Nord Ovest che va avanti da anni. Il confronto con i principali attori istituzionali è fondamentale per intercettare al meglio i bisogni del territorio perseguendo gli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico indicati nel nostro statuto”.

