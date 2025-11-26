Dialisi, 8 nuovi letti e 2 nuove poltrone per il comfort dei pazienti

Il completamento della sostituzione dell’intero parco letti e poltrone è previsto nel corso del 2026

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha portato a termine un rilevante intervento di ammodernamento della Dialisi dell’ospedale di Livorno, procedendo alla sostituzione di otto letti e due poltrone per emodialisi e rinnovando così metà del parco macchine dedicato ai trattamenti. Si tratta di un passo significativo nel percorso di miglioramento continuo della qualità assistenziale offerta ai pazienti, molti dei quali trascorrono in reparto diverse ore alla settimana. “L’investimento migliora in modo significativo la qualità dell’assistenza assicurata ai nostri pazienti – spiega Valentina Batini, direttrice della struttura complessa Nefrologia e Dialisi – che trascorrono quattro ore, tre volte alla settimana nel reparto: un tempo che rappresenta una parte rilevante della loro quotidianità. I nuovi dispositivi garantiscono maggiore comfort, sicurezza e funzionalità, contribuendo a rendere più accogliente e dignitoso il percorso di cura”. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di rinnovamento tecnologico e strutturale portata avanti dall’Azienda, con l’obiettivo di mantenere elevati standard qualitativi e rispondere con attenzione ai bisogni dei cittadini più fragili. “L’adeguamento costante delle attrezzature e degli ambienti è un impegno che riteniamo fondamentale – sottolinea la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – perché ogni miglioramento infrastrutturale si traduce in una migliore esperienza di cura e in un sostegno concreto ai pazienti che affrontano percorsi impegnativi come la dialisi. Ringrazio il direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni e le équipe coinvolte per il lavoro svolto e per la dedizione quotidiana nel garantire servizi sempre più efficaci e umani”. A confermare questo impegno interviene anche il direttore dell’ospedale di Livorno, Spartaco Mencaroni, che sottolinea come “l’ospedale, pur essendo una struttura che attende di essere rinnovata attraverso un nuovo progetto sanitario, continui a investire per restare al passo con le tecnologie più moderne e assicurare servizi adeguati ai cittadini. Questo risultato dimostra la volontà di non interrompere il percorso di miglioramento, anche in un contesto complesso e con una struttura che porta sulle spalle molti anni di servizio. Desidero ringraziare l’équipe della Nefrologia, che come tutti i professionisti del nostro ospedale si adopera ogni giorno per garantire il miglior servizio possibile”. Il completamento della sostituzione dell’intero parco letti e poltrone, le cui dotazioni attualmente ancora in buono stato saranno progressivamente rinnovate, è previsto nel corso del 2026, confermando l’attenzione dell’Azienda verso un’evoluzione continua e responsabile dei servizi sanitari offerti alla comunità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©