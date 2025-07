Le ostetriche incorniciano i post-it dedicati al reparto

Il primario Sergio Abate e (da sinistra) le ostetriche Valentina Ulivieri, Enrica Gregori, Paola Tognetti, Daiana Calloni con la caposala Paola Favuzzi

Voluto dal primario Sergio Abate, il quadro è stato appeso in sala di attesa: "Grazie a nome del personale, sono per noi motivo di orgoglio e gratificazione"

“Dicono di noi…”. Le ostetriche Valentina Ulivieri, Enrica Gregori, Paola Tognetti, Daiana Calloni e la caposala Paola Favuzzi, a nome di tutto il reparto, presentano il quadro contenente i biglietti di ringraziamento rivolti al personale. Voluto dal primario Sergio Abate è stato appeso in sala di attesa in modo che tutti lo possano vedere: “Tutte queste dimostrazioni di fiducia e apprezzamento nel nostro operato sono per noi motivo di orgoglio e gratificazione. I post-it raccolti sono un centinaio circa. Tra questi ce ne sono anche di commoventi che rimandano al “nostro” principio di Ippocrate: “Se possiamo curare curiamo, se non puoi curare lenisci, se non puoi curare né lenire almeno consola”. Il nostro ruolo è anche questo”.

