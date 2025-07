Digitopressione e moxa, ad Ostetricia arriva la medicina complementare cinese

Marzia Chellini: "Un approccio innovativo e personalizzato per migliorare l’esperienza del parto, mettendo la donna al centro del percorso di cura". Il primario Abate: "L’approccio olistico che stiamo sviluppando consente di ridurre l’uso di farmaci, sostenendo il processo fisiologico del parto e promuovendo l’autonomia della donna". Il primo passo è stato la formazione specifica del personale ostetrico

Anche all’ospedale ha avviato un progetto volto all’integrazione delle medicine complementari nel reparto di ostetricia con l’obiettivo di offrire alle donne in gravidanza un percorso di cura ancor più naturale, personalizzato e rispettoso dei tempi fisiologici del parto. Il progetto si fonda sull’applicazione di tecniche della medicina tradizionale cinese (MTC), tra cui la moxibustione, nota per i suoi benefici nella gestione del dolore e nel supporto al travaglio. Il primo passo è stato la formazione specifica del personale ostetrico che ha acquisito competenze per l’utilizzo sicuro ed efficace di queste pratiche. “Abbiamo investito nella preparazione del nostro team affinché potesse integrare le tecniche della medicina complementare con professionalità e sicurezza”, spiega Cinzia Luzi, dirigente ASL per l’assistenza ostetrica. “Tra le tecniche apprese, la moxibustione si è rivelata particolarmente utile per stimolare l’inizio del travaglio e favorire il riposizionamento del feto in caso di presentazione podalica”. “L’approccio olistico che stiamo sviluppando – afferma Sergio Abate, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia – consente di ridurre l’uso di farmaci, sostenendo il processo fisiologico del parto e promuovendo l’autonomia della donna. La moxibustione e altre tecniche della MTC rappresentano un valido complemento alle metodiche tradizionali”. I benefici delle tecniche cinesi si estendono anche al post-parto: la moxibustione può favorire la produzione di latte e alleviare disturbi comuni come ingorghi mammari e mastiti, offrendo un supporto concreto alle neomamme durante l’allattamento. “Il nostro lavoro si basa sul rispetto delle specificità di ogni madre e bambino” sottolinea Marzia Chiellini, ostetrica coordinatrice dell’Area materno-infantile della Zona Livornese. “L’integrazione delle medicine complementari rappresenta un’opportunità in più per migliorare l’esperienza del parto, mettendo la donna al centro del percorso di cura”. Con questo progetto l’ospedale di Livorno promuove l’adozione di un modello di assistenza integrata, in cui medicina convenzionale e complementare collaborano per il benessere fisico e psicologico della donna. Un passo concreto verso una maternità più consapevole, serena e sicura.

