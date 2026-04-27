Dodici nuovi infermieri laureati al Polo Didattico di Livorno

Vi presentiamo i nuovi laureati in Infermieristica. Nell'articolo i nomi delle sei ragazze e dei sei ragazzi: tra loro c'è anche un 110 e lode

Sono 12 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’Università di Pisa e svoltosi al Polo Didattico dell’ospedale di Livorno sotto la guida del responsabile della Direzione Didattica, Francesco Russo. Tra le valutazioni dei dodici neolaureati, si legge in un comunicato stampa, anche un 110/110 Lode. Tutte le sessioni di laurea si sono tenute nelle aule dell’ospedale di Cisanello. I laureati nella sessione del 20 aprile del Polo di Livorno sono stati: Alessia Angelini, Chiara Caleo, Samuele Capuano, Marta Castiglione, Ludovica Gattinoni, Marco Incontrera, Alessio Lo Frano, Rebecca Morana, Stella Nomellini, Francesco Paradiso, Michele Scateni e Fabio Taccini. L’Usl Toscana nord ovest ringrazia per la buona riuscita del corso il professor Lorenzo Ghiadoni, presidente del corso di laurea UniPi, Andrea Lenzini, direttore del dipartimento infermieristico dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Francesco Niccolai, direttore della Formazione USL Tno, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione per percorso triennale.

La commissione del 20 aprile:

Membri ufficiali: Prof.ssa Laura Rindi (Presidente), Prof. Liborio Torregrossa (segretario), Prof. Stefano Pini, Prof.ssa Laura Carrozzi, Prof.ssa Rossella Elisei

Coordinatore del tirocinio: Dott. Francesco Russo

Membri che integrano la commissione: Dott.ssa Michela Cavallin, Dott.ssa Annalisa Pistoia, Dott. Alessio Bimbi, Dott. Thomas Luchi, Dott.ssa Silvia Giola, Dott. Marco Biagiotti, Dott.ssa Serena Mancini, Dott.ssa Karin Guerrieri, Dott.ssa Lara Mugnaini

Rappresentante ministero della salute: Dott.ssa Federica Tuti

Ordine professionale: Dott.ssa Daniela Romboni, Dott.ssa Laura Landi

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