Domani il funerale di Marco nella sua Forcoli

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica a tutti gli interessati che la salma del dottor Marco Giannini, collega in servizio nella farmacia ospedaliera di Livorno tragicamente scomparso nei giorni scorsi, arriverà questo pomeriggio alle 17 nella Cappella di Gesù Misericordioso a Forcoli (via dei Castelli 37), mentre a partire dalle ore 21 è prevista una veglia di preghiera. Il funerale si terrà domani, mercoledì 15 gennaio, alle 14.30 nella chiesa di San Frediano (via Nuova) a Forcoli. L’Azienda USL Toscana nord ovest rinnova alla famiglia il proprio cordoglio.

