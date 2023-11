Domenica porte aperte al laboratorio analisi dell’ospedale

Domenica 5 novembre, dalle 11 alle 13, il laboratorio sarà aperto al pubblico, in via del tutto eccezionale, in occasione della Giornata Europea dei Laboratori, promossa dalla Federazione europea di chimica clinica e medicina di laboratorio

Porte aperte al laboratorio di analisi dell’ospedale di Livorno per scoprire il dietro le quinte di un’attività poco conosciuta ma fondamentale per ogni sistema sanitario. Al padiglione 14 degli Spedali Riuniti, infatti, arrivano ogni giorno, per essere analizzati, tutti i campioni di sangue e altri materiali biologici dei pazienti presenti all’interno dell’ospedale (ricoverati o ambulatoriali) e dei pazienti che hanno fatto il prelievo nei centri Asl sul territorio. Un lavoro a flusso continuo, fortemente automatizzato, organizzato da potenti algoritmi e condotto da robot altamente sofisticati che si occupano delle fasi più ripetitive e meccaniche, lasciando a microbiologi, biologi, medici e tecnici di laboratorio il governo generale dell’intero processo, la valutazione e la diagnosi, fasi in cui il fattore umano è ancora insostituibile. Domenica 5 novembre, dalle 11 alle 13, il laboratorio sarà aperto al pubblico, in via del tutto eccezionale, in occasione della Giornata Europea dei Laboratori, promossa dalla Federazione europea di chimica clinica e medicina di laboratorio.

“Vogliamo far conoscere ai cittadini l’importanza del nostro lavoro – dice Elisabetta Stenner, direttrice dell’area Laboratori dell’Azienda USL Toscana nord ovest – poiché spesso si tratta di una attività sconosciuta al grande pubblico, ma che è strategica. Solo a Livorno, ogni anno, analizziamo oltre 4,5 milioni di campioni, che diventano 20 milioni se allarghiamo il dato a tutti i laboratori di analisi dell’Azienda. Il nostro lavoro è alla base delle diagnosi che i pazienti ricevono, delle terapie che vengono loro somministrate. Dobbiamo perciò seguire protocolli rigorosi e precisi, e ci riusciamo grazie all’alto grado tecnologico delle macchine che abbiamo a disposizione e all’elevato livello di automazione dei nostri processi. Tracciamo ogni singolo campione dal momento del suo ingresso in laboratorio in poi, dando sicurezza ai pazienti e ai professionisti che vi lavorano, il tutto garantendo tempi rapidi nelle risposte”. “Chi vorrà venire a vedere il nostro laboratorio scoprirà quante cose può raccontare di noi una singola goccia di sangue – prosegue Stenner – i nostri professionisti spiegheranno come funzionano le macchine, mostreranno come sono fatte le cellule e cosa ci raccontano sulla nostra salute. Un’occasione per appassionarsi ad un lavoro interessantissimo e per capire quanto impegno umano e tecnologico ci sia dietro una semplice analisi”. Appuntamento quindi domenica 5 novembre 2023, dalle 11 alle 13, al padiglione 14 dell’ospedale di Livorno, in viale Alfieri 36, con la Giornata europea dei laboratori. Le visite al laboratorio si svolgeranno a gruppi con massimo 10 partecipanti. Per informazioni contattare il numero 0586 223230 dalle 9:00 alle 13:00 da lunedì a sabato.

