Dona il Sorriso, al Centro Trasfusionale i donatori regalano giochi ai bambini della Pediatria

Da sinistra lo staff del Trasfusionale: Massimiliano Mastalli, Francesca Pistone, Eleonora Catarsi, Stefania Gobbi, Elena Sardano (primaria), Rosa Torrano, Debora Chiarello, Paolo Iovino, Michele e Edoardo Falchi. A destra il direttore Spartaco Mencaroni e il primario di Pediatria Roberto Danieli

Tutto il materiale è stato consegnato allo staff della Pediatria, diretta dal dottor Danieli, con l'obiettivo di regalare ai piccoli pazienti un momento di leggerezza e di gioia durante la permanenza in ospedale

Una mattinata nel segno della cultura del dono, quella di oggi 17 settembre al Centro Trasfusionale dell’ospedale, declinata in una forma ancora più ampia. I numerosi donatori che hanno risposto all’appuntamento, infatti, non si sono presentati soltanto per compiere il prezioso gesto della donazione, ma hanno portato con sé anche piccoli giocattoli e materiale scolastico. Al termine della mattinata, i doni sono stati consegnati dal personale del Centro Trasfusionale allo staff della Pediatria, con l’obiettivo di regalare ai piccoli pazienti un momento di leggerezza e di gioia durante la permanenza in ospedale. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il primario della Pediatria, il dottor Roberto Danieli, che ha evidenziato proprio il filo conduttore rappresentato dalla cultura del dono: “Il donatore dona il sangue che in alcuni casi serve veramente a salvare una vita, ma nello stesso tempo pensa a donare dei giochi che andranno ad allietare il percorso ospedaliero dei bimbi, che è sempre una situazione di difficoltà”. Per Danieli, infatti, il momento del ricovero rappresenta una fase particolare anche dal punto di vista umano e psicologico: “Avere a disposizione dei presidi che allietano questo tipo di percorso è importante anche nel percorso di guarigione”. Sulla stessa linea il direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni, che ha posto l’accento sul valore della continuità dell’iniziativa. “Tutte queste iniziative hanno il denominatore comune di sviluppare la cultura del dono a 360 gradi. Chi dona il sangue contribuisce concretamente al sistema sanitario e, nello stesso tempo, può scegliere di aggiungere un ulteriore tassello di solidarietà pensando ai bambini ricoverati. Sempre di dono parliamo”. L’iniziativa è stata ideata da Paolo Iovino, da tempo impegnato nel sociale. Iovino ha voluto ringraziare tutto lo staff del Centro Trasfusionale, a partire dalla primaria Elena Sardano e dalla sua équipe, e lo staff della Pediatriai. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al presidente della Cassa Integrativa gestita dai lavoratori del trasporto pubblico locale, Luca Rocchi, oltre agli amici e colleghi Stella L’Erede, Jacopo Gelli, Enrico Orsucci e Mirco Betti, alle famiglie Mosti/Marinelli e al signor Raul, per il prezioso supporto e per le donazioni di giochi e materiale destinati ai bambini. Durante la conferenza stampa si sono presentate due donatrici, Giulia e Clarissa, con tantissimo materiale da donare.

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