Dona un sorriso, al Centro Trasfusionale torna la donazione di materiale scolastico

L’evento, giunto alla terza edizione e promosso dai volontari Paolo Iovino e Irene Pazzagli, è organizzato dal Centro Trasfusionale in collaborazione con il reparto di Pediatria

Lunedì 15 settembre al Centro Trasfusionale di Livorno sarà possibile lasciare una donazione di materiale scolastico (penne, pennarelli, matite colorate, album da disegno e piccoli giochi) da destinare ai piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. L’evento, giunto alla terza edizione e promosso dai volontari Paolo Iovino e Irene Pazzagli, è organizzato dal Centro Trasfusionale in collaborazione con il reparto di Pediatria.

DONARE SANGUE O PLASMA

Con l’occasione ricordiamo che chiunque può essere donatore di sangue o emocomponenti, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta “donazione differita” ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino. Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “Come fare per” sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento e indicazioni sul centro trasfusionale più vicino.

Condividi:

Riproduzione riservata ©