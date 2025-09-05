Donata una smart tv da 55′ agli ambulatori di Pediatria

Donazione dell'Associazione Lavoratori Polizia Municipale Livorno. Il primario Danieli: "Un valore aggiunto per la nostra mini ludoteca della sala di attesa"

“Ringrazio sentitamente la polizia municipale per questa donazione e per il ruolo che svolge nella comunità civile. Il televisore rappresenterà un valore aggiunto per i piccoli pazienti che qui trovano una sala di attesa allestita come una sorta di mini ludoteca per alleviare la loro attesa. Aggiungo un dato: nel 2024 1.000 prime visite e 2.000 controlli”. A dirlo è il primario di Pediatria Roberto Danieli presentando la smart tv da 55′ donata agli ambulatori pediatrici al piano terra dell’Ottavo Padiglione dall’Associazione Lavoratori Polizia Municipale Livorno. All’incontro erano presenti, inoltre, la responsabile ostetriche Area territoriale Livorno Marzia Chellini, la presidente Associazione Lavoratori Polizia Municipale Livorno Debora Adimari e la consigliera Associazione Lavoratori Polizia Municipale Livorno Federica Baldeschi. “Oltre alla televisione – ha aggiunto Adimari – del valore di circa 700 € abbiamo deciso di donare anche alcuni gadget, come penne e portachiavi, e il gagliardetto della nostra associazione”.

