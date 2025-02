Donati 30 pupazzini colorati a Pediatria e 4 fotografie a Ostetricia

Nella prima foto, da sinistra: Cecilia Leonardi, Federica Benifei, Cristina Casoli, Nadia Falchi, Lisa Stefanini (la fotografa) e la coordinatrice ostetriche Marzia Chellini

Tanti cuoricini...cuoricini per la doppia donazione al reparto materno infantile

Tanti… cuoricini… cuoricini per la doppia donazione di stamattina al reparto materno infantile: una a Pediatria e una a Ostetricia. Nel reparto guidato dal primario Roberto Danieli, la responsabile del centro d’infanzia Bimbi del Colle Glenda Caverni ha consegnato 30 coloratissimi pupazzini realizzati dai bambini della scuola di infanzia con i calzini, riempiti di riso, in occasione della giornata dei calzini spaiati del 7 febbraio. “Regaleranno sicuramente un momento di felicità ai nostri piccoli pazienti” ha detto Danieli. Mentre nel reparto guidato dal primario Sergio Abate, la coordinatrice della posizione organizzativa ostetriche Marzia Chellini ha presentato, insieme all’autrice, la ritrattista e fotografa di famiglia Lisa Stefanini, mamma di due figli partoriti a Ostetricia, quattro stampe in cui sono ritratti altrettanti neonati. Le fotografie vanno ad abbellire il corridoio del reparto dove sul soffitto sono ancora visibili gli arcobaleni con i nomi di tutti i nati nel 2024.

