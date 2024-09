Donati a Rianimazione due nuovi monitor grazie allo spettacolo Zeligghe Labronico

Stamattina la cerimonia di consegna da parte del Rotary Club Livorno Mascagni che a marzo ha organizzato l'evento benefico. La past president Verugi: "Oggi posso dire che quel giorno sono state risate solidali. Ringrazio di cuore tutti gli spettatori e gli artisti che, gratuitamente, sono saliti sul palco. I livornesi ancora una volta hanno dimostrato la loro grande sensibilità verso il sociale". I due nuovi monitor multiparametrici, che hanno la caratteristica di essere trasportabili, hanno un valore di 6mila euro circa

“Ringrazio di cuore tutti gli spettatori e gli artisti livornesi che a marzo hanno dato il loro contributo partecipando allo spettacolo comico di raccolti fondi Zeligghe Labronico al Teatro 4 Mori. Quando siamo venuti a conoscenza dell’esigenza di questo tipo di strumentazioni ci siamo mobilitati organizzando questo evento. Oggi posso dire che quel giorno sono state risate solidali. I livornesi hanno dimostrato ancora una volta la loro grande sensibilità”. A dirlo Annalisa Verugi, Past President Rotary Club Livorno Mascagni, che stamattina ha presentato la donazione a Rianimazione di due nuovi monitor multiparametrici trasportabili del valore di 6mila euro. “Non mi aspettavo di vedere così tanta gente quel giorno – ha spiegato Paolo Roncucci ex direttore di Rianimazione – Il nostro è un reparto ad alta tecnologia e ricevere queste nuove apparecchiature non può che aiutarci nel nostro lavoro. Tra l’altro la loro caratteristica, in caso di bisogno, è di essere trasportabili”. Baldassare Ferro, facente funzione di Rianimazione, ha aggiunto: “L’attenzione della cittadinanza verso questo reparto è sempre stata altissima. Mi auguro che il sostegno non venga mai meno”. Presenti alla cerimonia di consegna anche Luca Carneglia, direttore dell’ospedale; Cinzia Porrà, direttrice Zona Livornese; Lorella Neri, Ico infermieristica Rianimazione; Claudia Marmeggi in rappresentanza della direzione sanitaria; Stefano Mencarelli, Prefetto Rotary Club Livorno Mascagni.

