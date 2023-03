Donati ai consultori i manichini Ettore, Ettorino e Ettoruccio per corsi di manovra salva vita

Ettore, Ettorino e Ettoruccio. Sono i nomi dei tre manichini donati dall’associazione Insieme per la Vita alla USL Toscana nord ovest che permetteranno di svolgere, tutti i mesi, corsi gratuiti di disostruzione delle vie aeree aperti alla cittadinanza nei tre, per ora tre, consultori cittadini (via Impastato-Est, viale Alfieri-Centro, via Fiera di Sant’Antonino-nord) e nel consultorio di Collesalvetti per un totale di 6 corsi mensili (prenotazione attraverso il numero di telefono o mail del consultorio). I manichini, infatti, si sposteranno di volta in volta da un consultorio all’altro insieme alla pediatra Beatrice Gigantesco, responsabile del corso. “Poter contare su questi tre manichini – spiega la dottoressa – è un traguardo importante per la città. Infatti, finalmente, sarà possibile calendarizzare il corso durante tutto l’anno dando la possibilità a genitori, nonni, e perché no baby sitter, di partecipare. Fino ad oggi era organizzato in occasione di eventi come la SAM (settimana dell’allattamento materno, ndr)”. Oltre a manovre di disostruzione delle vie aeree, i tre manichini si prestano a manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sarà quindi possibile, a seconda del grado di preparazione del pubblico, valutare quale tipologia di manovra salva vita mostrare al pubblico. “Per quanto riguarda la disostruzione – spiega la dottoressa Gigantesco – si tratta di praticare, nel primo anno di vita, 5 pacche interscapolari seguite da 5 compressioni toraciche ripetendo il movimento fino all’arrivo dei soccorsi avanzati o alla perdita di coscienza; la manovra è indicata per bambini fino al primo anno di vita. Per gli anni successivi si passa alla manovra di Heimlich. Nei casi più gravi, come la perdita di coscienza, si applicano le manovre di rianimazione e il manichino permetterà di cimentarsi anche in quest’ultima tecnica”. Un segnale acustico, al momento della pressione del torace, farà capire se la rianimazione viene eseguita correttamente oppure no. E attraverso una app sarà possibile sapere se i tempi sono corretti. I tre manichini – consegnati la mattina del 21 marzo al Consultorio di via Impastato nel corso di una cerimonia alla quale erano presenti Cinzia Porrà Direttore Zona Distretto Livornese, Rosa Maranto Direttrice Area Consultoriale, Marzia Chellini ICO Ostetriche Zona Livornese, Isabella Iori coordinatrice ostetriche territoriali e Andrea Scardino, Gianfranco Grossi, Gaia Formigli e Paolo Falleni per l’Associazione Insieme per la Vita – rappresentano l’ultima iniziativa del presidente di Insieme per la Vita, il ginecologo Ettore Simoncini, scomparso il 28 febbraio 2023, per oltre 30 anni impegnato nei consultori livornesi e già presidente dell’associazione fondata dall’indimenticato professor Luciano Vizzoni. Ecco perché la scelta di chiamare i manichini Ettore, Ettorino e Ettoruccio. Per Chellini l’arrivo dei manichini permetterà di accompagnare le famiglie nel percorso di crescita del neonato. Per Maranto sarà un corso che permetterà di vivere in sicurezza il momento dello svezzamento. Per Porrà la figura di Gigantesco che darà nuova linfa ai Consultori. I rappresentanti dell’associazione hanno espresso soddisfazione per essere riusciti a donare questi strumenti di lavoro.

