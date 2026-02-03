Donati dalla Guardia di Finanza quattro fonendoscopi neonatali a Pediatria

"Questa donazione è molto utile quando ci troviamo a lavorare con bambini nati prematuramente e quindi con ridotte dimensioni della gabbia toracica". Il primario di Pediatria Roberto Danieli mostra uno dei quattro fonendoscopi neonatali donati stamattina dalla Guardia di Finanza. La donazione è frutto dello spettacolo di beneficenza organizzato nel dicembre scorso che aveva portato gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius ad esibirsi alla Goldonetta

Quattro fonendoscopi neonatali dal valore complessivo di circa 600 euro sono stati consegnati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno da parte della Guardia di Finanza. La donazione è frutto dello spettacolo di beneficenza organizzato nel dicembre scorso che aveva portato gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius ad esibirsi alla Goldonetta. La consegna, che si è svolta alla presenza del direttore della Pediatria di Livorno Roberto Danieli e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno Gianluca Forcina, e della direzione ospedaliera rappresentata da Michela Scarpaci, è un nuovo un significativo esempio di collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e le istituzioni del territorio, unite da un comune senso di responsabilità verso la comunità. “Ancora una volta – dice il primario del reparto di Pediatria, Roberto Danieli – mi trovo ad esprimere un sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza per la sensibilità dimostrata e per la vicinanza concreta al mondo della sanità, in particolare a un reparto delicato e centrale come quello di Pediatria. La donazione di questi specifici fonendoscopi, molto utili soprattutto quando ci troviamo a lavorare con bambini nati prematuramente e quindi con ridotte dimensioni della gabbia toracica, costituisce non solo un supporto utile all’attività clinica quotidiana, ma anche un segno tangibile di attenzione verso i più piccoli. Questo momento conferma l’importanza di rafforzare il dialogo e la collaborazione con le realtà cittadine e con le istituzioni che operano sul territorio, nella convinzione che il benessere collettivo sia il risultato di un impegno condiviso”. “La presenza di questa mattina – conferma il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno Gianluca Forcina – vuole essere un segno della vicinanza costante non solo per un reparto, ma per un intero ospedale che è sempre al centro della nostra attenzione. Ci auguriamo che iniziative come questa possano continuare nel tempo, rafforzando un legame storico fondato su valori comuni di solidarietà, attenzione alle persone e senso di appartenenza alla comunità livornese. L’iniziativa si inserisce pienamente in questa visione, valorizzando il ruolo sociale delle istituzioni e il loro contributo alla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza”. Alla consegna era presente anche la coordinatrice infermieristica Elena Wust e una rappresentanza del personale sanitario del reparto.

