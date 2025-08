Donato dalle imprese portuali un macchinario diagnostico ad ultrasuoni

Alla raccolta fondi, promossa dalla AdSP, hanno contribuito (in ordine alfabetico): Alp, Cilp, Fondazione Carlo Laviosa, F.Lli Neri Rimorchiatori, Lorenzini, Marterneri, Piloti Livorno, Porto Immobiliare, Sdt, Sintermar, Tco, Tdt e Uniport

“Piccolo ma di grande tecnologia. È stata una raccolta devo dire rapida e sono oggi orgoglioso di presentare il frutto di questa raccolta fondi”. Il primario di Malattive Infettive Spartaco Sani presenta così il macchinario I live tocuh, del valore di circa 51mila euro, che consente di valutare in modo non invasivo, evitando quindi l’esecuzione di biopsie, l’avanzamento di alcune malattie del fegato come la fibrosi epatica. Il macchinario è stato acquistato grazie alla raccolta fondi promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Hanno contribuito (in ordine alfabetico): Alp, Cilp, Fondazione Carlo Laviosa, F.Lli Neri Rimorchiatori, Lorenzini, Marterneri, Piloti Livorno, Porto Immobiliare, Sdt, Sintermar, Tco, Tdt e Uniport. All’incontro erano presenti, oltre all’assessore Andrea Raspanti (“iniziative come queste sono da stimolo per le istituzioni a tutti i livelli”), al dottor Sani e ai rappresentanti portuali, Davide Gariglio, commissario straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (“la nostra finalità è operare a favore della comunità e questo ne è un esempio di generosità e unità al di fuori degli stretti vincoli di competenza”), Matteo Paroli, promotore dell’iniziativa e attuale presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale (“questa iniziativa è partita ad ottobre 2024 e ringrazio gli operatori portuali per l’immediata adesione. C’è stato un riscontro immediato. Ringrazio la segreteria nella persona di Silvia Fugi che si è occupata di ripartire i costi”), Lorenzo Riposati, Amministratore Unico di Porto Immobiliare srl, Silvia Fugi della segreteria generale dell’AdSP.

Condividi:

Riproduzione riservata ©