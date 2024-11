Donato un assegno per l’ambulatorio della Fibrosi Cistica di Pediatria

La donazione da 4.500 € da parte del Lions Club Livorno host permetterà di attivare una borsa di studio per completare il team multidisciplinare dell'ambulatorio con l'inserimento di un nutrizionista. Il past president Pardini: "Questa donazione rappresenta una vittoria della solidarietà attiva che i soci e non solo hanno messo in campo nell'ultimo anno"

Donato stamattina dal Lions Club Livorno host un assegno a Pediatria a sostegno dell’ambulatorio di Fibrosi Cistica. A consegnarlo il past president Andrea Pardini al primario del reparto Roberto Danieli e a Sabrina Quinti, responsabile del servizio di supporto alla fibrosi cistica di Pediatria, che si occupa di pazienti adulti e pediatrici, in collaborazione con il centro regionale del Meyer: “Ringraziamo di cuore l’associazione per questo contributo – ha spiegato Quinti – La donazione permetterà di attivare una borsa di studio per completare il team multidisciplinare dell’ambulatorio con l’inserimento della figura professionale del nutrizionista”. Danieli ha quindi ringraziato Pardini per l’impegno costante verso il reparto: “Gran parte delle nostre attrezzature all’avanguardia sono state donate dal Lions Club Livorno host. L’ambulatorio è un fiore all’occhiello dell’ospedale di Livorno e di tutta l’Usl Toscana nord ovest considerando che è l’unico ambulatorio in Toscana insieme a Grosseto, oltre naturalmente al centro di riferimento del Meyer”. Nel consegnare l’assegno simbolico, Pardini ha spiegato che “questa donazione rappresenta una vittoria della solidarietà attiva che i soci e non solo hanno messo in campo nell’ultimo anno”. Attualmente l’ambulatorio segue circa 35 pazienti con età che vanno da 1 anno a oltre 60.

