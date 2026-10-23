Donato un holter cardiaco wireless pediatrico

Il dispositivo wireless sarà a disposizione sia della Pediatria, diretta da Roberto Danieli, sia della Cardiologia guidata da Emilio Pasanisi. Un contributo concreto dal Rotary Club Livorno per migliorare il monitoraggio cardiaco dei bambini e il comfort durante gli esami

Un secondo holter cardiaco wireless pediatrico è stato donato dal Rotary Club Livorno all’ospedale di Livorno, raddoppiando la dotazione di uno strumento diagnostico particolarmente utile per il monitoraggio dell’attività cardiaca nei bambini. La donazione dà continuità all’iniziativa avviata nel 2025, quando il Rotary Club Livorno aveva consegnato un primo dispositivo dello stesso tipo, del valore di circa 1.500 euro. “Ringraziamo il Rotary Club Livorno per questa ulteriore donazione – afferma Roberto Danieli, direttore della Pediatria dell’ospedale di Livorno – che rinsalda il legame con la Pediatria e ci permette di avere a disposizione uno strumento di ultima generazione, particolarmente performante e adatto alla valutazione pediatrica di questo tipo di problematiche. Si tratta di condizioni fortunatamente non molto frequenti, ma che richiedono comunque un’attenzione specifica e strumenti diagnostici adeguati. Poter contare su una dotazione dedicata rappresenta un valore aggiunto per la qualità dell’assistenza che possiamo offrire ai nostri piccoli pazienti”. L’holter cardiaco wireless pediatrico permette di monitorare l’attività cardiaca senza l’impiego dei tradizionali cavi, migliorando il comfort dei bambini durante l’esame e consentendo loro una maggiore libertà di movimento. Queste caratteristiche favoriscono una migliore tollerabilità del monitoraggio e contribuiscono alla raccolta di dati utili per la valutazione clinica. “È importante continuare a sostenere e valorizzare la lunga tradizione della Cardiologia pediatrica livornese – sottolinea Emilio Pasanisi, direttore della Cardiologia dell’ospedale di Livorno – anche attraverso donazioni e iniziative di sensibilizzazione come questa. Pur potendo contare in Toscana su centri regionali di eccellenza per la gestione delle patologie cardiache più complesse, la nostra Cardiologia svolge un prezioso ruolo di filtro e indirizzamento, contribuendo a individuare i casi che necessitano di ulteriori approfondimenti e di percorsi specialistici dedicati. Disporre di strumenti adeguati permette di rafforzare questa attività e di offrire risposte appropriate ai bambini e alle loro famiglie”. “Quando è nata questa iniziativa – ricorda Marina Pesarin, past president del Rotary Club Livorno, accompagnata dal suo predecessore Fabrizio Vitale – l’obiettivo era contribuire concretamente a migliorare gli strumenti a disposizione dei professionisti che si prendono cura dei bambini. Sono felice di aver potuto disporre il raddoppio della donazione, così da consentire la presenza del dispositivo sia in Cardiologia, con il primario Emilio Pasanisi, sia in Pediatria, con il primario Roberto Danieli. È un risultato che valorizza l’impegno del Rotary e la collaborazione con l’ospedale, permettendoci di dare un contributo concreto alla salute dei più piccoli”. La doppia dotazione consentirà alle due unità operative di disporre direttamente di uno strumento specificamente pensato per le esigenze dei pazienti pediatrici, consolidando la collaborazione tra il Rotary Club Livorno e l’Azienda USL Toscana nord ovest a sostegno della sanità locale.

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