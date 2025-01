Donato un timer salvavita per la shock room del pronto soccorso

Ringraziamo per la disponibilità il direttore Dallatomasina e il personale medico nella foto

Donato, grazie alla generosità dell’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo), un timer salvavita del valore di 2 mila euro che nei prossimi giorni sarà collocato nella shock room del pronto soccorso. Stamattina nell’atrio dell’ospedale è stato presentato, oltre ad Avo, dal direttore dell’ospedale Luca Carneglia e dal direttore del pronto soccorso Luca Dallatomasina. “In emergenza spesso perdiamo la cognizione del tempo – spiega Dallatomasina – Una volta montato alla parete, azionandolo con un pulsante ci aiuterà a scadenzare secondi e minuti durante, per esempio, manovre rianimatorie, somministrazione di farmaci e trombolisi. Ringraziamo Avo per l’attenzione”. Ringraziamenti e profonda gratitudine espressa anche da Carneglia. “Ogni anno la nostra associazione – dichiarano Virginia Panariello e Diamantina Ansaldo di Avo – effettua una donazione all’ospedale. Quest’anno abbiamo deciso di destinare quanto raccolto tramite il 5×1000 al pronto soccorso in quanto porta di accesso di tutti i cittadini”.

