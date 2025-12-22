Donazione di gruppo per i parà del 187° reggimento
Il gruppo donatori del 22 dicembre
Il direttore Mencaroni: "Il loro gesto rappresenta uno stimolo e esempio da imitare". Tra i donatori il comandante Bufi
Donazione di gruppo da parte del 187° reggimento paracadutisti Folgore di stanza a Livorno. “Donare sangue significa donare vita e questo nostro dono rappresenta il legame di amicizia, solidarietà e sinergia che c’è tra noi e la città di Livorno che ci ospita” ha detto il comandante del reggimento, colonnello Girolamo Bufi, presente stamattina come donatore insieme al primo raggruppamento. Ad accoglierli la primaria Elena Sardano, la dottoressa Eleonora Catarsi e il direttore dell’ospedale Spartaco Mencaroni: “Il loro gesto rappresenta uno stimolo e esempio da imitare. Un piacere e un onore la loro presenza qui oggi”. Domani sarà la volta del secondo gruppo per un totale di circa ottanta parà partecipanti all’iniziativa.
