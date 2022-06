(1) Allegati (1) LA CIRCOLARE

“Doppio cognome, per dare un solo cognome occorrerà accordo tra genitori”

Circolare del Ministero dell'Interno: "In mancanza di accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi si rende necessario l'intervento del giudice"

D’ora in poi il neonato porterà il doppio cognome “nell’ordine stabilito dai genitori”. Potrà avere un solo cognome solo se ci sarà comune accordo tra genitori. Sul doppio cognome ai neonati, dopo la decisione della Corte Costituzionale, il Ministero dell’Interno ha emesso il 1 giugno una circolare a tutte le Prefetture di Italia. Nella circolare si legge tra le altre cose che “la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli”.

