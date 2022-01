Drive Through, nuovo accordo con la Svs per 1200 tamponi rapidi settimanali

Il Drive Through della Svs è stato allestito al Picchianti nel piazzale all’angolo tra via dell’Artigianato e via degli Arrotini

A partire da giovedì 20 gennaio fino a 1200 tamponi settimanali saranno assicurati al nuovo Drive Through allestito nel piazzale all’angolo tra via dell’Artigianato e via degli Arrotini grazie all’accordo sottoscritto tra l’Azienda USL Toscana nord ovest e la Società Volontaria di Soccorso (Svs) di Livorno. “Al nuovo Drive Through, strutturato su due file e ampliabile fino a tre, è prevista l’esecuzione di 240 tamponi antigenici rapidi giornalieri – spiega Cinzia Porrà, direttore della Zona Livornese – che potranno essere prenotati attraverso il portale ufficiale della Regione Toscana (prenotatampone.sanita.toscana.it) oppure somministrati in accesso libero tra le 18 e le 20 esclusivamente ai ragazzi che si presentino con il voucher e relativo QrCode rilasciato dal proprio istituto scolastico. I tamponi qui eseguiti sono da considerare equiparati in tutto e per tutto, per ingresso o uscite da quarantene e isolamenti, a quelli molecolari effettuati alla postazione di Via Gioberti. Si tratta di una opportunità ulteriore messa a disposizione dei cittadini in un momento di fortissima richiesta che si affianca al prolungamento dell’apertura fino alla mezzanotte del Drive through aziendale, all’analogo accordo con la Misericordia per il Drive Through di Viale Boccaccio, ma anche a tutte le disposizioni date dalla Regione Toscana per l’effettuazione dei tamponi tramite medici di famiglia, pediatri, laboratori privati e farmacie”.

Il nuovo Drive through lavorerà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 riuscendo ad assicurare così 240 tamponi al giorno, al ritmo di uno ogni 5 minuti. L’associazione si occuperà poi di inserire i risultati nei canali sanitari appositamente realizzati in modo che i referti possano poi essere consultati secondo le modalità ufficiali previste dalla Regione. I dirigenti Svs Piero Tomei e Alessio Cortopassi insieme alla dirigente del Polo Salute Svs, nonché responsabile del Drive Through, Francesca Nistri, hanno seguito in prima persona l’allestimento della postazione. Due le corsie indicate da birilli e cartellonistica, più una terza fuori gazebo in caso di auto di grossa stazza. Due infermieri, più due amministrativi, sempre della Svs, impiegati nell’attività, che potranno contare sul Truck Svs dove sistemare Dpi e tutto l’occorrente necessario allo svolgimento del tampone.