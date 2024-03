Due nuove case di comunità in via Impastato e via Ernesto Rossi

Stamattina la consegna simbolica dei lavori (partiti a Livorno Est, in partenza a Livorno Centro) alla presenza del presidente Giani: "Così alleggeriremo la pressione sugli ospedali". Importo complessivo, con fondi Pnrr, 3 milioni e mezzo di euro. Conclusione lavori per via E. Rossi prevista entro dicembre 2025

di Giulia Bellaveglia

Due nuove Case di Comunità: Livorno Est in via Peppino Impastato e Livorno Centro in via Ernesto Rossi. Sono questi i due progetti per i quali stamattina si è svolta la consegna simbolica dei lavori (partiti a Livorno Est, in partenza a Livorno Centro) alle aziende incaricate, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Diamo l’avvio – spiega – a due dei cinque cantieri previsti su questo territorio. Abbiamo scelto di indirizzare le risorse sulle strutture sanitarie in modo da rispondere alla indicazioni normative della Regione e alleggerire la pressione sui nostri ospedali, riducendo di conseguenza le liste di attesa. A fine lavori avremo uno dei corpi organici di edifici tra i più strutturati a livello nazionale”. Per quanto riguarda via Peppino Impastato è prevista una riqualificazione della struttura già esistente con una ridistribuzione delle attività nei vari piani (assistenza medica, infermieristica, sociale, pediatrica con presenza medico-infermieristica di 12 ore dal lunedì al sabato), l’adeguamento antincendio ed un miglioramento energetico per un totale di 500mila euro con fondi Pnrr. Fine lavori prevista per luglio 2024. Per via Ernesto Rossi, invece, l’obiettivo sarà quello di creare un moderno polo sanitario locale con spazi specifici dedicati all’accoglienza, allo stazionamento temporaneo e ai diversi tipi di ambulatori (medicina generale, pediatri a libera scelta e stessa presenza medico-infermieristica). Importo, sempre con fondi Pnrr, 3 milioni di euro. Conclusione lavori prevista entro dicembre 2025. “Con queste due nuove opere di edilizia sanitaria – aggiunge la direttrice generale di Usl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani – Livorno si arricchisce di strutture organizzate per soddisfare i bisogni di salute della popolazione residente. Cresce così il modello di sanità di prossimità, con un’ulteriore offerta di attività a sostegno del territorio e con l’obiettivo di ridurre gli accessi impropri in ospedale e rafforzarne la qualità dei servizi”. “Relativamente alla sanità – commenta il sindaco Luca Salvetti – abbiamo 3 esigenze fondamentali: la prima è la realizzazione del nuovo ospedale, la seconda è legata al rafforzamento della rete territoriale che metterà a disposizione ben cinque Case di Comunità e la terza è il mantenimento delle eccellenze dei servizi attraverso il rafforzamento di qualità e quantità di personale e di nuove attrezzature. Un quadro del quale essere soddisfatti per l’attenzione della Regione Toscana e dell’Azienda Usl Toscana nord ovest”.

