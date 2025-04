Elena Citti nuovo medico di famiglia

Ringraziamo la dottoressa Citti per la disponibilità

Doppia laurea, in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, Elena Citti entrerà in servizio da lunedì 7 aprile come medico di famiglia. “Ho esercitato la professione di odontoiatra fino a due anni fa nello studio di famiglia – spiega la dottoressa, 56 anni, che ringraziamo per la disponibilità – Tuttavia, avendo sempre avuto interesse per la medicina e il paziente a 360 gradi ho deciso di assecondare le mie passioni e di iniziare così la professione di medico di famiglia”. Eserciterà nell’ambulatorio di via Lepanto.

