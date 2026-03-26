Elisabetta Stenner nominata alla guida del dipartimento Diagnostiche di laboratorio e medicina trasfusionale

La dottoressa Stenner, dirigente biologo, a tempo indeterminato e attuale direttrice della UOC Analisi chimico cliniche di Livorno, nonché direttrice dell’Area di laboratorio, è stata individuata dalla direzione aziendale per l’elevata professionalità, le competenze manageriali e la comprovata capacità di gestione di contesti complessi

La dottoressa Elisabetta Stenner è stata nominata, con deliberazione del direttore generale n. 292 del 19 marzo 2026, direttrice del Dipartimento Diagnostiche di laboratorio e Medicina trasfusionale, struttura strategica a valenza aziendale. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’organizzazione dipartimentale, snodo fondamentale per la gestione integrata delle attività cliniche, professionali e gestionali, con l’obiettivo di garantire appropriatezza, qualità e omogeneità dei servizi su tutto il territorio.

La dottoressa Stenner, dirigente biologo, a tempo indeterminato e attuale direttrice della UOC Analisi chimico cliniche di Livorno, nonché direttrice dell’Area di laboratorio, è stata individuata dalla direzione aziendale per l’elevata professionalità, le competenze manageriali e la comprovata capacità di gestione di contesti complessi, oltre che per l’attitudine a promuovere integrazione, multidisciplinarietà e uniformità dei processi. L’incarico, della durata di tre anni, si affianca a quello già ricoperto dalla professionista e prevede il coordinamento delle strutture afferenti al dipartimento, con una visione orientata al miglioramento continuo dei percorsi diagnostici e alla piena integrazione con i servizi territoriali. “Desidero ringraziare la direzione aziendale per la fiducia accordatami – dichiara la direttrice del Dipartimento Diagnostiche di laboratorio e Medicina trasfusionale, Elisabetta Stenner – Questo incarico rappresenta una responsabilità importante che intendo affrontare valorizzando il lavoro di squadra, l’integrazione tra le diverse professionalità e lo sviluppo di modelli organizzativi sempre più efficaci e omogenei. L’obiettivo è quello di garantire servizi diagnostici di elevata qualità, sempre più rispondenti ai bisogni dei cittadini e pienamente integrati con i percorsi assistenziali del territorio”.

“Con questa nomina – sottolinea la direttrice generale Maria Letizia Casani – proseguiamo nel percorso di consolidamento dell’organizzazione dipartimentale, affidando la guida di una struttura strategica a una professionista di comprovata esperienza e competenza. Siamo certi che la dottoressa Stenner saprà rafforzare ulteriormente l’integrazione tra le diverse realtà aziendali, contribuendo allo sviluppo di un sistema diagnostico sempre più efficiente, innovativo e vicino ai bisogni della popolazione. Avere una refertazione che possa permettere grandi quantità e qualità di dati è divenuto un aspetto determinante nella Sanità moderna. In tutto questo l’apporto della dottoressa Stenner a Livorno è fondamentale e siamo molto felici di poterle affidare questa nuova responsabilità. A lei vadano i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

La carriera. Stenner si è laureata in Scienze Biologiche all’Università di Ferrara nel 2000. Si è poi specializzata in Biochimica Clinica e ha conseguito due master in Direzione e Management delle aziende sanitarie. Prima di prendere servizio in Azienda USL Toscana nord ovest nell’ottobre 2019, aveva lavorato all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste dove aveva ricoperto un incarico di alta specializzazione in Chimica-Immunometria nel reparto di Patologia Clinica. Ha al suo attivo decine di pubblicazioni in riviste nazionali e internazionali e centinaia di partecipazioni attive a congressi nazionali ed internazionali. Nel 2020 ha ricoperto l’incarico di coordinamento aziendale dell’attività di laboratorio legata alla emergenza Covid-19. Dal 2021 era direttrice dell’Area Omogenea Dipartimentale Laboratorio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©