Epatite A, 10 casi tra Pisa e Livorno: verifiche su un possibile cluster

Tre persone sono ricoverate a Livorno e sono in buone condizioni. Al momento non è stata individuata una fonte comune del contagio

I Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana nord ovest, si legge in un comunicato stampa dell’11 settembre, hanno segnalato complessivamente 10 casi di epatite A registrati nelle aree di Pisa e Livorno. Sulla base dei primi elementi raccolti, è in corso una verifica per accertare l’eventuale riconducibilità dei casi a una medesima origine. Le strutture dell’Azienda sanitaria stanno svolgendo gli approfondimenti epidemiologici necessari per ricostruire i possibili collegamenti tra i casi e individuare l’eventuale fonte comune dell’infezione. Al momento, prosegue la nota stampa, non è possibile stabilire con certezza l’origine del contagio e le verifiche sono tuttora in corso. Attualmente tre persone sono ricoverate nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Livorno, dove vengono tenute sotto osservazione e sono in buone condizioni. Altri pazienti sono stati visitati dai sanitari e, non essendo necessario il ricovero, sono stati dimessi e hanno fatto rientro al proprio domicilio con le indicazioni e le prescrizioni mediche del caso.

L’epatite A è un’infezione del fegato causata dal virus dell’epatite A. Si trasmette principalmente per via oro-fecale, cioè quando il virus presente nelle feci di una persona infetta viene ingerito, direttamente o indirettamente, da un’altra persona. Il contagio può avvenire attraverso il contatto stretto con una persona infetta, soprattutto in condizioni di scarsa igiene delle mani, oppure attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati. Tra gli alimenti maggiormente associati alla trasmissione dell’infezione vi sono quelli consumati crudi o poco cotti e i prodotti che possono essere contaminati durante la manipolazione. I sintomi possono comparire generalmente dopo un periodo di incubazione di alcune settimane e comprendono soprattutto stanchezza, perdita di appetito, nausea, vomito, febbre, dolori addominali e malessere generale. Possono inoltre comparire urine scure, feci più chiare e ittero, cioè una colorazione giallastra della pelle e della parte bianca degli occhi. Nei bambini l’infezione può anche manifestarsi con sintomi molto lievi o senza sintomi evidenti, mentre negli adulti può avere un decorso più significativo. L’epatite A, a differenza delle epatiti B e C, non diventa un’infezione cronica e nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente. Il trattamento è principalmente di supporto e viene stabilito dal medico in relazione alle condizioni della persona. I Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana nord ovest proseguono le attività di sorveglianza e di indagine epidemiologica, in collaborazione con le strutture sanitarie coinvolte, per chiarire l’origine dei casi e adottare, se necessario, ulteriori misure di prevenzione e controllo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©