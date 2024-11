Esami e visite gratis in ospedale per la Giornata mondiale del diabete

In occasione della giornata mondiale del diabete il reparto guidato dal dottor Graziano Di Cianni ha organizzato per giovedì 14 novembre l’apertura gratuita, ma esclusivamente su prenotazione, dei servizi. All’interno degli ambulatori della Diabetologia il personale accoglierà i pazienti effettuando visite specialistiche, controlli della glicemia sul sangue capillare, esami del fondo oculare per lo screening della retinopatia diabetica e valutazioni del rischio di contrarre diabete. Saranno presenti medici, dietiste e personale infermieristico del team per fornire informazioni e consigli utili. Per accedere, fino ad esaurimento delle disponibilità, è necessario prenotare scrivendo alla mail: [email protected].

“Da diversi anni stiamo assistendo – spiega Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia aziendale e primario del reparto livornese – a quella che è stata definita come una vera propria “pandemia del diabete”. Si tratta di una patologia emergente che colpisce indistintamente e spesso senza sintomi anziani, ma anche persone giovani e addirittura bambini. Nel territorio di competenza dell’Azienda risiedono, già oggi, oltre 90mila persone affette da diabete. Proprio per ovviare a questa diffusione abbiamo deciso di intraprendere una lotta a tutto campo sul versante della prevenzione e della cura del diabete. Tra i nostri obiettivi dichiarati c’è sicuramente quello di “stanare il diabete sommerso” perché si calcola che per ogni 2 persone a conoscenza della propria condizione ne esista una che ancora non ha la consapevolezza di essere malato. E lo conferma il fatto che ogni anno, durante il mese della prevenzione, intercettiamo 5 o 6 persone che sono malate senza saperlo. Conoscere meglio la malattia aiuta a sviluppare maggiore consapevolezza e quindi a prevenire le complicanze per chi ne è affetto, ma riesce anche ad evitare che altre persone vengano colpite”. Nei prossimi giorni altre iniziative di sensibilizzazione e prevenzione saranno organizzate e presentate alla cittadinanza.

