Esami gratuiti alle donne per l’iniziativa Bollino Rosa

Venerdì 27 settembre dalle 9 alle 12 saranno offerti, esclusivamente con prenotazione, esami di eco color doppler distretto dei tronchi sovra aortici e della aorta addominale. Per prenotarsi è necessario telefonare al numero 0586-223466, da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19, fino ad esaurimento dei posti disponibili. E in questo contesto l’Azienda USL Toscana nord ovest organizza inoltre la webconference “Un cuore singolare: la prevenzione e cura al femminile”

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda ETS per il quarto anno consecutivo organizza a livello nazionale – dal 26 settembre al 2 ottobre – l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. All’ospedale di Livorno venerdì 27 settembre dalle 9 alle 12 saranno offerti, esclusivamente con prenotazione, esami di eco color doppler distretto dei tronchi sovra aortici e della aorta addominale. Per prenotarsi è necessario telefonare al numero 0586-223466, da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19, fino ad esaurimento dei posti disponibili. In questo contesto l’Azienda USL Toscana nord ovest organizza inoltre la webconference “Un cuore singolare: la prevenzione e cura al femminile”, che si terrà on line il 27 settembre 2024, dalle ore 14.45 alle 18.45. L’evento, aperto a tutti, coinvolgerà tutti gli ospedali appartenenti alla Asl e sarà trasmesso tramite Google Meet, accessibile sia ai professionisti sanitari che ai cittadini.

Il titolo mette in risalto come la parola “singolare”, accostata a “cuore femminile” evidenziando la rilevanza della medicina di genere nella promozione di una medicina di precisione. Oggi le cure e i trattamenti farmacologici sono sempre più orientati verso una personalizzazione basata sulle caratteristiche specifiche di ciascun paziente. Allo stesso modo, anche le strategie di prevenzione devono tener conto delle differenze biologiche e fisiologiche tra uomini e donne. Durante la webconference, esperti del settore approfondiranno le particolarità della salute cardiovascolare femminile e il legame tra medicina di genere e medicina personalizzata. I lavori saranno introdotti dal direttore sanitario dell’Asl Giacomo Corsini. Gli ospedali della rete hanno ottenuto il prestigioso Bollino rosa dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Fondazione ONDA), a dimostrazione della forte attenzione dedicata dagli operatori sanitari alla medicina di genere. La medicina di genere studia le differenze biologiche e socio-culturali tra uomini e donne nell’insorgenza, nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle malattie. Queste differenze possono influenzare non solo il modo in cui si manifestano le malattie, ma anche la risposta ai trattamenti farmacologici e l’efficacia delle cure. Promuovere la medicina di genere significa migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, offrendo cure più adeguate e personalizzate in base al genere di ciascun individuo. Per partecipare all’incontro online è possibile iscriversi compilando il modulo al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5nN4CFhKFF9T8EGa8duBQgZoE5nJJeJVBbHagVhmjwCAGNQ/viewform?usp=sf_link

L’evento sarà trasmesso tramite Google Meet e i dettagli per il collegamento verranno forniti a tutti gli iscritti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©