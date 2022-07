Estate in Salute 2022. Venerdì giornata di prevenzione gratuita per le ossa

Venerdì 15 luglio, con il contributo di Confcommercio Livorno e grazie alla gentile disponibilità dei gestori dei Bagni Fiume, la Farmacia Farneti organizza la prima giornata di “Estate in Salute 2022”. Al mattino la dottoressa Elisa Fumi, biologa nutrizionista, sarà a disposizione per offrire consigli dietetici per prevenire l’osteoporosi in tutte le fasce d’età.

Nel pomeriggio il dottor Matteo Marchetti sarà a disposizione per una consulenza su problematiche di natura podologica.

Durante l’intera giornata sarà effettuato l’esame della densitometria ossea al calcagno al fine di avere un’indicazione dello stato di salute delle ossa.

Presso il desk della farmacia, per l’intera giornata, sarà possibile anche prenotare una visita di screening cognitivo effettuato dal dottor Alfonso D’Apuzzo.

Al desk saranno offerti agli ospiti campioni di prodotti del benessere per adulti e bambini e saranno distribuiti gadget.

Gli orari delle attività saranno: 9,30-13,30 e dalle 15,00 alle 19,00.

Il dottor Francesco Farneti (nella foto) ringrazia lo storico stabilimento balneare, riferimento tradizionale di famiglie e giovani livornesi, per l’opportunità di incontrare e offrire a molte persone consulenze utili in tema di salute e benessere.

Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Livorno, invita i bagnanti a unire l’utile delle visite di prevenzione al dilettevole della consueta giornata di mare, e ringrazia tutti i protagonisti di questa iniziativa per la sensibilità e la capacità organizzativa.

E’ consigliabile richiedere preventivamente l’appuntamento per tutti i professionisti al numero 331-6889241.

