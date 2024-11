Eva e Rio tornano a Pediatria

Eva e Rio nella sala di attesa al piano terra dell'ottavo padiglione

Eva (la bionda nella foto) e Rio, i cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio della sezione Toscana, sono tornati all’ottavo padiglione per fare compagnia ai piccoli pazienti e non è stata una semplice sgambata quella di ieri pomeriggio. No, no. Perché dopo una capatina a Pediatria sono stati invitati negli ambulatori pediatrici al piano terra del reparto dove hanno incontrato una bambina di circa 3 anni dandole la forza per entrare nella stanza e sottoporsi al prelievo. “E’ stato un bel momento – spiega la conduttrice Barbara Bonaccorsi – quando la bambina ha visto Eva e Rio ha fatto capire che avrebbe gradito averli vicino e così siamo entrati con lei. In effetti poi, forse grazie a questa presenza “pelosa”, è stata bravissima”. Dopo aver salvaguardato la vita umana sui litorali toscani durante l’estate, i cani bagnino proseguono quindi la loro missione portando buonumore e spensieratezza in corsia con la promessa di ritrovarsi in spiaggia a giocare insieme tra le onde.

