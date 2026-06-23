Farmacia Farneti, al via visite gratuite di fisioterapia e podologia
In collaborazione con Confcommercio Livorno, la farmacia promuove due campagne di prevenzione dedicate al benessere e alla salute della persona. Controlli gratuiti con professionisti qualificati, previa prenotazione. E' necessaria la prenotazione telefonando al numero 331 6889241
Prosegue l’impegno della Farmacia Farneti nella promozione della salute e della prevenzione con due nuove campagne gratuite dedicate al benessere della persona, realizzate in collaborazione con Confcommercio Livorno. L’iniziativa offre ai cittadini la possibilità di effettuare visite di prevenzione fisioterapica e podologica gratuite, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce di problematiche che possono incidere sulla qualità della vita e sulla mobilità quotidiana. Le visite di prevenzione fisioterapica saranno effettuate dal dottor Leonardo Gini, professionista specializzato nella valutazione delle principali problematiche muscolo-scheletriche e posturali. La campagna podologica sarà invece curata dal dottor Matteo Marchetti, che effettuerà controlli finalizzati alla prevenzione e all’individuazione di eventuali disturbi del piede. “La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute e intervenire tempestivamente in presenza di segnali che spesso vengono sottovalutati – spiegano dalla Farmacia Farneti –. Per questo continuiamo a promuovere iniziative gratuite e accessibili a tutti, mettendo a disposizione professionisti qualificati e creando occasioni concrete di attenzione al benessere delle persone”. Le visite sono gratuite ma è necessaria la prenotazione telefonando al numero 331 6889241. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra Farmacia Farneti e Confcommercio Livorno, volto a promuovere sul territorio campagne di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria aperte alla cittadinanza.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.