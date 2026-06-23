Farmacia Farneti, al via visite gratuite di fisioterapia e podologia

In collaborazione con Confcommercio Livorno, la farmacia promuove due campagne di prevenzione dedicate al benessere e alla salute della persona. Controlli gratuiti con professionisti qualificati, previa prenotazione. E' necessaria la prenotazione telefonando al numero 331 6889241

Prosegue l’impegno della Farmacia Farneti nella promozione della salute e della prevenzione con due nuove campagne gratuite dedicate al benessere della persona, realizzate in collaborazione con Confcommercio Livorno. L’iniziativa offre ai cittadini la possibilità di effettuare visite di prevenzione fisioterapica e podologica gratuite, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce di problematiche che possono incidere sulla qualità della vita e sulla mobilità quotidiana. Le visite di prevenzione fisioterapica saranno effettuate dal dottor Leonardo Gini, professionista specializzato nella valutazione delle principali problematiche muscolo-scheletriche e posturali. La campagna podologica sarà invece curata dal dottor Matteo Marchetti, che effettuerà controlli finalizzati alla prevenzione e all’individuazione di eventuali disturbi del piede. “La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute e intervenire tempestivamente in presenza di segnali che spesso vengono sottovalutati – spiegano dalla Farmacia Farneti –. Per questo continuiamo a promuovere iniziative gratuite e accessibili a tutti, mettendo a disposizione professionisti qualificati e creando occasioni concrete di attenzione al benessere delle persone”. Le visite sono gratuite ma è necessaria la prenotazione telefonando al numero 331 6889241. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra Farmacia Farneti e Confcommercio Livorno, volto a promuovere sul territorio campagne di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria aperte alla cittadinanza.

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