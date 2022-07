Farmacia Ospedaliera, la prenotazione si effettua anche online

Da lunedì 1 agosto l’accesso ai servizi assicurati della farmacia ospedaliera di Livorno (Ritiro Farmaci e Assistenza Integrativa) potrà essere prenotato anche attraverso il sistema ZeroCoda. Il servizio prevede che per la prenotazione sia sufficiente utilizzare, previa registrazione, il sito ZeroCoda (http://usltoscananordovest.zerocoda.it), selezionare la sede, il servizio richiesto e fissare data e orario di accesso allo sportello. Il link per raggiungere il sito di prenotazione è disponibile anche nelle pagine dei “Servizi Online” dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Le agende di prenotazione per agosto sono già disponibili e resterà valida la possibilità di prenotare l’accesso tramite il consueto eliminacode posto all’ingresso della struttura.

Con l’occasione ricordiamo l’orario di servizio degli sportelli:

– Ritiro farmaci, dal lunedì al venerdì 9-17.30 e sabato 9-14;

– Assistenza Integrativa (autorizzazioni e ritiro materiale), dal lunedì al venerdì 9-

