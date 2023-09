Farneti e Confcommercio per la prevenzione senologica

La visita, completamente gratuita, va prenotata al numero 331-68.89.241, la paziente sarà successivamente chiamata, tutte le richieste saranno soddisfatte

Nel quadro delle campagne di prevenzione che la Farmacia Farneti, in collaborazione con Confcommercio Livorno, organizza, il dottor Francesco Farneti annuncia con piacere una campagna di prevenzione senologica con screening gratuiti con personale medico altamente specializzato. “Questa scelta nasce da una consapevolezza clinica – spiega il dottor Farneti – qualunque insorgenza di malattia, se presa per tempo può essere vinta o si possono consistentemente attenuarne i danni, per questo il nostro impegno e l’impegno di Confcommercio di Livorno, ad offrire sempre maggiori occasioni di controllo e prevenzione”.

La campagna consiste in una visita di controllo gratuita, nella visita viene effettuata la palpazione e vengono insegnate le corrette tecniche di autopalpazione. Nel caso di necessità di una ecografia, laddove la paziente la volesse eseguire, sarà offerta la possibilità di accedere ad un centro convenzionato altamente specializzato ed ai possessori della Tessera fedeltà della Farmacia, sarà effettuato uno sconto del 15 %. Si ringraziano sentitamente i medici che hanno offerto gratuitamente e solidalmente la propria opera e la propria disponibilità per l’organizzazione di questa importante campagna di prevenzione.

Sempre al numero 3316889241 continuano le prenotazioni per le visite di prevenzione delle patologie cognitive.

