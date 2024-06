FDI: “Occorrono interventi urgenti di manutenzione dell’attuale ospedale”

Non è vero che il Ministro della Salute abbia espresso apprezzamenti sul progetto del nuovo ospedale...

“Non è vero che il Ministro della Salute abbia espresso apprezzamenti sul progetto del nuovo ospedale. Fratelli d’Italia smentisce categoricamente quanto affermato dal sindaco Salvetti e riportato dal quotidiano Il Tirreno e dal sito giornalistico QuiLivorno.it. Non risulta affatto chiaro come Salvetti e la sua coalizione possano avere attribuito al Ministro certe affermazioni, non avendo essi preso parte all’incontro istituzionale. Come noto, la sanità livornese versa in condizioni particolarmente gravi. Questo è dovuto, per cominciare, alla mancanza degli atti pianificatori, necessari alla buona organizzazione del servizio sanitario anche della zona. Con un valore di ferie non godute dal personale pari a 65 milioni di euro, si evidenzia l’urgente necessità di un piano di assunzioni straordinarie. Perché la Regione Toscana non ha fatto ricorso alle assunzioni rese possibili dal Fondo Sanitario Nazionale approvato dal Governo? Le strutture territoriali sono ridotte ai minimi termini. Nonostante siano fondamentali per la gestione delle prestazioni ai cittadini ed evitare l’ingolfamento del pronto soccorso, a Livorno esiste una sola casa di salute. Dagli atti ufficiali del direttore generale della Asl Nord Ovest, l’ospedale nuovo sarà pronto (forse) molto dopo il 2030. Nel frattempo i livornesi non possono restare senza servizi sanitari adeguati e costretti ad emigrare verso altre strutture pubbliche o private. Occorrono interventi urgenti di manutenzione dell’attuale ospedale, viste le gravi mancanze di manutenzione ordinaria negli anni. Nel corso dell’incontro con la direttrice della Asl e dei vertici dell’ospedale, al quale hanno partecipato anche i progettisti, il Ministro Schillaci si è limitato ad ascoltare e a visionare il rendering e il plastico del progetto. Infatti, nel rispetto delle competenze previste dalla costituzione e dalle leggi dello Stato, i poteri decisionali circa la realizzazione di una eventuale nuova struttura sanitaria sono rimessi alle regioni e agli enti locali. Usare il garbo Istituzionale del Ministro per legittimare scelte è una grave scorrettezza e dimostra come il candidato sindaco Salvetti sia in difficoltà. Fratelli d’Italia ribadisce con forza le posizioni assunte sul Nuovo Ospedale in questi anni”.

Alessandro Perini, Capogruppo Fratelli d’Italia Livorno

Sen. Marco Liseo, Commissario provinciale FDI Livorno

