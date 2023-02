Fiocco rosa nella shock room del pronto soccorso

Fiocco rosa in shock room. Quando domenica 26 febbraio la mamma è arrivata all’ospedale la bambina, diciamo così, non ha voluto attendere di essere portata in sala parto e così è nata in pronto soccorso con la collaborazione del personale di Ostetricia. Dopodiché mamma e figlia sono state portate in reparto.

