Fiocco rosa nella shock room del pronto soccorso

Ginecologa e ostetrica di turno sono stati allertati dal triage intuendo che il parto sarebbe stato imminente. Il direttore Dallatomasina: "Siamo felici che gli occhi della piccola si siano potuti aprire per la prima volta al mondo nel nostro reparto. Grazie a tutti i colleghi che si prendono in carico qualsiasi situazione dalla più tragica alla più gioiosa"

Fiocco rosa nella shock room del pronto soccorso. È accaduto nel pomeriggio del 20 giugno quando la ginecologa e l’ostetrica di turno sono stati allertati dal triage del pronto soccorso dove avevano capito che il parto sarebbe stato imminente. Dopo la nascita la mamma e la bambina sono state trasferite nel reparto di Ostetricia. “La mamma è arrivata con un travaglio precipitoso. Poi dopo poche spinte la bambina è nata” ha commentato il primario Sergio Abate che ringraziamo. Così come ringraziamo per la disponibilità il direttore del pronto soccorso Luca Dallatomasina che sul lieto evento si è espresso così: “Il Pronto Soccorso ospita generalmente “urgenze” di altro tipo, ma siamo felici che gli occhi della piccola si siano potuti aprire per la prima volta al mondo nel nostro reparto e soprattutto siamo soddisfatti che tutta la catena di assistenza abbia funzionato al meglio per garantire la sicurezza della mamma e della neonata. Per questo voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato al lieto evento e tutti coloro che si impegnano ogni giorno affinché il Pronto Soccorso sia sempre in grado di prendere in carico qualsiasi situazione dalla più tragica alla più gioiosa. Alla neonata e alla sua famiglia i più sinceri auguri da parte di tutto il personale per una vita meravigliosa”.

