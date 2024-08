Francesco Aquino nuovo responsabile delle Cure Primarie

Francesco Aquino è stato nominato responsabile dell’Unità Funzionale Cure Primarie della Zona Distretto di Livorno, ruolo ricoperto fino al mese scorso dalla dottoressa Milli Caschili andata recentemente in pensione. “In questo particolare momento storico di cambiamento per la sanità territoriale nel solco di quanto dettato dal DM 77/2022 e dalla DGRT 1508/2022 – spiega la direttrice della Zona Distretto Livornese, Cinzia Porrà – l’incarico di direzione della UF Cure Primarie si arricchisce di contenuti che produrranno una sensibile trasformazione e si legano a doppio filo alla realizzazione di case di comunità, ospedale di comunità, reparti di cure intermedie e molto altro. Tutto questo senza ovviamente abbandonare ambiti di intervento tradizionali quali il coordinamento dei servizi sanitari territoriali e l’implementazione dei percorsi legati alla cronicità quali diabete, BPCO, scompenso cardiaco e malattie neurodegenerative. Ancora più rilievo assumerà poi il rapporto con la medicina convenzionata per lo sviluppo della medicina di iniziativa, in sinergia con l’infermieristica di famiglia e comunità, per una migliore presa in carico del paziente fragile e/o cronico. Nella nostra realtà, che comprende anche Capraia Isola, il ricorso alla telemedicina e al teleconsulto dovranno diventare modalità e strumenti di lavoro e di interazione tra gli specialisti del territorio e dell’ospedale, per garantire una migliore assistenza al paziente. Alla UF Cure Primarie afferisce anche la Centrale Operativa Territoriale (COT), evoluzione della ACOT (Agenzia continuità ospedale territorio), attiva dallo scorso 1° giugno, che nell’impianto disegnato dalla riforma della sanità territoriale, diventa uno snodo sostanziale per la gestione di bisogni complessi sanitari e socio sanitari del paziente in tutti i percorsi che lo possono interessare, quali quelli all’atto della dimissione ospedaliera, o di accesso in caso di ricovero, ovvero in tutti quei trasferimenti per i quali viene rilevata la necessità di un intervento assistenziale in risposta al bisogno manifestato”. Francesco Aquino, 38 anni, nato a Massa Marittima (Gr), si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2011 all’Università di Pisa dove si è poi specializzato nel 2017 in Igiene e Medicina Preventiva. Dal 2017 ha cominciato a lavorare per l’Azienda USL Toscana nord ovest nel servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, dalla fine del 2022 ha rivestito il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro Pratiche Ambientali per la Zona Pisana, Valdera e Alta Val di Cecina. Ha al suo attivo docenze in corsi universitari e pubblicazioni su riviste di carattere nazionale e internazionale.

