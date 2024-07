Giada da record, due parti gemellari spontanei in otto anni

Zoe e Noah nel 2016; Nyo e Lilith,Luna due giorni fa; Elia il primo figlio nel 2012. "Diversi ma entrambi meravigliosi così come tutto il reparto che ringrazio enormemente". Il primario Abate: "Un segnale incoraggiante e entusiasmante per tutte le donne in un momento in cui la tendenza è quella di fare meno figli"

“Debbo dire che Giada è stata risoluta, affidandosi e fidandosi del personale. Penso che le sue due gravidanze gemellari rappresentino un segnale incoraggiante e entusiasmante per tutte le donne in un momento in cui la tendenza è quella di fare meno figli”. A dirlo è il primario di Ostetricia e Ginecologia Sergio Abate, che ringraziamo per la disponibilità, commentando il doppio parto gemellare spontaneo di Giada. Nel corso del primo, 8 anni fa, era il 2016, sono nati i primi due gemelli Zoe e Noah, avuti con l’ex marito, con il quale quattro anni prima, nel 2012, ha dato alla luce anche Elia. Il secondo parto gemellare invece è recente e risale a due giorni fa, il 29 luglio, quando ha partorito Nyo alle 19.56 e Lilith,Luna alle 20.02. “Dal punto di vista ostetrico – prosegue Abate – è senza dubbio un qualcosa di eccezionale quanto fatto dalla signora che sfata tutte una serie di paure che una donna può avere. Le rivolgo i miei personali complimenti”. Giada, che ringraziamo per la disponibilità: “Sono stati parti naturali fortemente voluti da me, diversi ma entrambi meravigliosi, fatti all’ospedale di Livorno. Ringrazio enormemente tutto il meraviglioso reparto; la mia ginecologa che ci ha creduto fortemente, insieme a me, per entrambe le gravidanze e chi mi ha assistito al parto; l’ostetrica che è stata fondamentale e bravissima”. L’ultima parto spontaneo di una gravidanza gemellare all’ospedale di Livorno è del 5 giugno 2023.

Condividi:

Riproduzione riservata ©