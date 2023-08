Giani e Salvetti presentano il progetto del nuovo ospedale di Livorno

Le immagini dei rendering del nuovo ospedale

Dello studio Rossiprodi di Firenze il progetto vincitore. Salvetti: "Non sarà un ospedalino ma un signor ospedale, molto bello, che si integrerà nel verde del Parco Pertini che verrà arricchito con una parte in più di verde, un laghetto e un terrapieno". Il presidente Giani: "Questo progetto porterà la città di Livorno sul piano della architettura e sul piano urbanistico a diventare una grande città del nostro Paese". Sarà un ospedale del verde, un ospedale della luce, un ospedale a misura d'uomo con parcheggio da 400 posti auto. Il consigliere regionale Gazzetti: "Giornata storica". Fine lavori prevista nel 2028, da settembre a dicembre 2023 la fase partecipativa

“Habemus ospedale” esclama il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani stringendo la mano al sindaco Luca Salvetti che lo accoglie in Comune nel pomeriggio del 25 agosto – insieme alla direttrice generale della USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, al direttore sanitario Luca Carneglia, al consigliere regionale Pd Francesco Gazzetti e al capodipartimento assetto territorio e lavori pubblici del Comune Leonardo Gonnelli – per la conferenza stampa di presentazione del progetto che si è aggiudicato l’appalto per il nuovo ospedale che sorgerà in via della Meridiana tra l’attuale padiglione 8 Materno Infantile (che rimarrà) e l’ex Parterre (Parco Pertini). La commissione giudicatrice del secondo grado del concorso di progettazione per il nuovo ospedale di Livorno ha individuato lo studio Rossiprodi di Firenze (Politecnica Ingegneria ed architettura, Prodim, Land Italia, Arch. Massimo Moglia, Geol. Giorgio Della Croce) come vincitore, salvo le verifiche di legge, del progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte).

Un ospedale del verde, un ospedale della luce, un ospedale a misura d’uomo, un ospedale del futuro con un laghetto e un parcheggio da 400 posti auto (che risolverà tanti grattacapi a dipendenti ospedalieri, visitatori e pazienti): così viene descritta la nuova struttura nel video presentato in anteprima alla stampa. “Sarà una struttura incastonata nel verde del Parco Pertini in maniera innovativa e all’avanguardia realizzata con materiali di pregio – spiega Casani – Un grazie a Gazzetti per l’impegno che ha messo in tutti questi anni nella sanità toscana”. “Non si torna più indietro – prosegue Salvetti – con la presentazione del progetto da oggi si va verso la realizzazione del nuovo ospedale. Sarà un progetto sanitario e architettonico bellissimo e la presenza del presidente Giani è significativa. Aggiungo che non sarà un ospedalino, ma un signor ospedale che si integrerà nel verde del Parco Pertini che verrà arricchito con una parte in più di verde, un laghetto e un terrapieno”. Entusiasta anche il governatore: “Stamattina la commissione ha deciso con anticipo l’individuazione del progetto. Un progetto che porterà Livorno sul piano della architettura e sul piano urbanistico a diventare una grande città del nostro Paese, a fronte dell’investimento più rilevante dal punto di vista politico amministrativo della mia legislatura: 195 milioni già allocati + 40/45 per gli arredi da destinare”. Tra gli elementi architettonici di novità del nuovo ospedale, oltre ad un laghetto, una main street da dove il cittadino accederà alle aree ambulatoriali e all’accettazione.

Da settembre a dicembre inizierà la fase di partecipazione che coinvolgerà cittadini e dipendenti. Da gennaio 2024, a seguito della fase partecipativa, inizierà la progettazione definitiva del nuovo ospedale. Chiusura dei lavori prevista nel 2028. “Dal punto di vista della organizzazione sanitaria – ha aggiunto Carneglia – mi preme sottolineare come sia stata rispettata la tempo dipendenza”. “E’ un momento storico – ha concluso Gazzetti – non è passato un giorno senza che su questo argomento non ci sia stata grande attenzione e interesse da parte di tutti. Ringrazio Giani che ha messo tra le priorità della sua legislatura il nuovo ospedale di Livorno”. La commissione giudicatrice del secondo grado del concorso di progettazione è composta da Licia Kyriakoula Petropulacos (presidente), Marco Gnesi, Leonardo Gonnelli, Giovanni Grazi e Alberto Pugi. “Abbiamo lavorato molto bene – ammette la presidente Licia Kyriakoula Petropulacos – grazie anche al fatto che ciascun componente della commissione aveva specifiche competenze, selezionate con molta puntualità dalla direzione generale aziendale e questo ha permesso di entrare velocemente ed in profondità nel merito di tutti gli aspetti. Si è trattato di un lavoro gratificante soprattutto per l’importanza che avrà in prospettiva il nuovo ospedale per la Toscana e i livornesi in particolare”. Il 4 settembre verrà presentato alla città lo studio Fabrizio Rossiprodi.

