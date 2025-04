Giornata delle ostetriche, arriva a Livorno il documentario Tempo d’attesa

La locandina dell'evento

Appuntamento lunedì 5 maggio ore 19.30 al cinema La Gran Guardia. Introduce l'ostetrica livornese Carlotta Errico. Il documentario è in concorso per il Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2025

Arriva il 5 maggio al cinema La Gran Guardia di Livorno Tempo d’attesa di Claudia Brignone, un documentario intenso e profondo che esplora il significato della maternità oggi. Parla di donne, mamme, babbi, bambini, di ostetriche e di questa forza nuova fatta di vicinanza e unione in un mondo che invece va verso la solitudine. Le parole di Manassero sul documentario: “Tempo d’attesa è fatto di volti, parole, dettagli […] la ricerca di Brignone di un altro modo di considerare la gravidanza […] mette dunque al centro la persona e non teme di scrutarne l’anima e il corpo”. Il documentario ha vinto il Premio speciale della Giuria del 41° Torino Film Festival e, dopo aver ricevuto altri numerosi premi e partecipato a festival nazionali, è in concorso per il Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2025 per il miglior documentario. Il film, prodotto da Altara Films e Amarena Film con Rai Cinema e distribuito da ZaLab, è al cinema dal 9 marzo con un tour che toccherà diverse città italiane. L’iniziativa ha il patrocinio dell’ordine delle ostetriche di Pisa Massa e Livorno.

