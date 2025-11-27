Giornata dell’Infanzia, pupazzi e materiale da disegno donati da Avis a Pediatria

Il primario: “Ringraziamo Avis per la vicinanza. E' importante sensibilizzare fin da piccoli sul valore della donazione. Il materiale li aiuterà a ritrovare un senso di normalità”

In occasione della giornata dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata a livello internazionale il 20 novembre, Avis Comunale di Livorno ha donato giocattoli, pupazzi e materiale da disegno ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria diretto da Roberto Danieli. “Ringraziamo Avis Livorno – dice il primario Roberto Danieli – per la vicinanza da sempre dimostrata nei nostri confronti. I nostri bambini sono pazienti che per fortuna non hanno generalmente bisogno di trasfusioni, ma è sempre importante sensibilizzare alla cultura della donazione i piccoli e i loro genitori. Il materiale sarà sicuramente molto apprezzato dai bambini che nelle giornate di ricovero trovano, nel gioco e nel disegno, un’attività molto rilassante che può riavvicinarli alla loro normale vita scolastica o domestica. Si tratta di una esigenza ancora più importante per i nostri ospiti che vivono inevitabilmente con un po’ di timore i giorni di ricovero”. “Come ormai tradizione – dichiara Antonio Cucè, presidente Avis Comunale Livorno – la nostra associazione desidera offrire un momento di allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti. La cultura del dono deve far parte del bagaglio etico e culturale di ciascuno di noi per questo è importante parlarne a tutti fino da bambini. Confidiamo che questo gesto possa portare un sorriso e un po’ di conforto a ragazze e ragazzi durante la loro degenza”.

