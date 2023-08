Giuseppe Lioci nuovo direttore dell’area Ortopedie e Traumatologie

Ortopedico specializzatosi all’Università di Pisa e dipendente dell’Azienda USL Toscana nord ovest già da 2007, con esperienze negli ospedali di Cecina e di Livorno, il dottor Lioci negli ultimi anni si è perfezionato dal punto di vista professionale in particolare nella chirurgia protesica mini invasiva e robotica e nella chirurgia rigenerativa

Giuseppe Lioci è il nuovo direttore dell’area aziendale Ortopedie e traumatologie afferente al dipartimento delle Specialità chirurgiche. La nomina è stata ufficializzata con la delibera dell’Azienda USL Toscana nord ovest numero 851 del 2 agosto 2023.

Il dottor Lioci è stato individuato per questo incarico professionale “in considerazione delle competenze dimostrate nella gestione di situazioni complesse, della capacità di favorire l’integrazione professionale e la multidisciplinarietà, dell’attitudine all’interno del settore di competenza, a favorire l’adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi, considerando anche le valutazioni ampiamente positive relative al suo operato come direttore dell’unità operativa complessa Ortopedia e traumatologia Piombino-Elba”, ruolo che svolge da oltre un anno.

Nella delibera firmata dalla direttrice generale Asl Maria Letizia Casani si mette in rilievo “l’alta professionalità specifica, di livello manageriale, e le competenze e capacità evidenziate per Lioci dal direttore del dipartimento delle Specialità chirurgiche Andrea Carobbi”.

Ortopedico specializzatosi all’Università di Pisa e dipendente dell’Azienda USL Toscana nord ovest già da 2007, con esperienze negli ospedali di Cecina e di Livorno, il dottor Lioci negli ultimi anni si è perfezionato dal punto di vista professionale in particolare nella chirurgia protesica mini invasiva e robotica e nella chirurgia rigenerativa, con particolare interesse per l’ortopedia e la traumatologia dello sport. Dal 15 maggio 2022 è direttore della struttura di Ortopedia di Piombino e Portoferraio, con incarico quinquennale. In questo periodo ha eseguito vari interventi di chirurgia protesica artroscopica e traumatologia in pazienti provenienti sia dall’area della Val di Cornia che dall’Isola d’Elba. Grazie alla sua presenza al “Villamarina”, sono state sviluppate l’attività robotica, la chirurgia rigenerativa con le cellule staminali e la chirurgia protesica mini invasiva, che stanno garantendo un importante miglioramento nella qualità della cura e dell’assistenza in questi territori che hanno esigenze specifiche e peculiari. Per lui, quindi, un curriculum importante, oltre ad esperienze di grande rilevanza anche sul piano organizzativo.

“Questa nomina – sottolinea la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – è la conferma della nostra volontà di individuare, per gli incarichi di direzione e coordinamento, professionisti sicuramente di grande competenza, ma anche dando un segnale di valorizzazione di figure professionali giovani, come avvenuto in questo caso.

Auguro buon lavoro al dottor Giuseppe Lioci, nella convinzione che saprà confermare nel nuovo incarico la professionalità, la capacità e la disponibilità sempre dimostrate in questi anni.

Nel contempo, rinnovo il ringraziamento e il saluto al dottor Mario Manca, in pensione dallo scorso 1° agosto, che aveva svolto questo ruolo nell’ultimo periodo con riconosciuta professionalità e con impegno, portando un contributo importante allo sviluppo dell’ortopedia e della chirurgia robotica sul territorio aziendale e non solo, viste le sue cariche anche a livello nazionale. Un percorso che sicuramente proseguirà con il nuovo direttore d’area”.

Condividi: